České dráhy si objednaly dvacítku dálkových vlaků za 12,5 miliardy korun | E15.cz

České dráhy si objednaly 20 nových dálkových vlaků za 12,5 miliardy korun od konsorcia Siemens Mobility a Škoda Transportation. Dodávku bude tvořit celkem 180 vozů s kapacitou 555 míst k sezení a nejvyšší provozní rychlostí 230 km/h. S jejich nasazením dopravce počítá postupně v letech 2024 až 2026 na linkách z Prahy přes Ústí nad Labem do Hamburku či přes Brno do Budapešti a Vídně. Uvedly to České dráhy. Zakázka počítá i s dalšími dvěma vozy pro Správu železnic.