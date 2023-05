Drahé „byty“ v letadlech jsou zlatý důl, věří aerolinky a investují miliardy dolarů | e15.cz

Kupci dražších letenek se vracejí do letadel rychleji. Zatímco celkové množství pasažérů v letadlech nyní dosahuje 81 procent „předpandemického“ objemu z roku 2019, prémiový segment je už na 86 procentech, uvedla Mezinárodní asociace letecké dopravy. I v době slabšího ekonomického růstu či útlumu se tak cestující v nejvyšších třídách jeví jako mnohem spolehlivější a stabilnější zdroj příjmů dopravců.

Například australský Qantas si účtuje za zpáteční let ze Sydney do Los Angeles v první třídě téměř osmnáct tisíc dolarů, Lufthansa za spojení Frankfurtu s Tokiem zhruba patnáct tisíc. Tedy přirozeně stále významně méně, než kolik stojí taková cesta soukromým tryskáčem. Právě provozovatelům soukromých letů pandemie paradoxně pomohla. Řada cestujících upřednostnila vyhnutí se davům na letištích či v letadlech, nebo zkrátka neměla jinou možnost, jak se do dané destinace dostat, tak volila soukromý let. Nečekaný impulz tak masivně umocnil poptávku po bizjetech.

Klasické letecké společnosti nyní hodlají tyto klienty přetáhnout do svých kabin. Stávající ultraluxusní kajuty proto povyšují na ještě blyštivější úroveň. Připomínat mají spíše hotelové pokoje s pohovkami, manželskými postelemi, stoly, skříněmi a v některých případech i sprchovými kouty a možností rezervovat kuchaře. Fantazii se meze nekladou.

Například Lufthansa takto investuje 2,7 miliardy dolarů během dvou let. „Tenhle rok je prvním, kdy mi všichni kolegové říkají, že musíme rozšířit první třídu,“ prohlásil v řeči k investorům šéf Lufthansy Carsten Spohr.

První třída dopravce Lufthansa.Autor: lufthansa

Část sedadel v prvních třídách tak nahradí luxusní dveřmi oddělená apartmá. Ty jsou součástí nedávno odhalených plánů Lufthansy či australského Qantasu. Příliš neriskují. Že sázka na apartmá funguje, si už ověřili průkopníci trendu jako Singapore Airlines, Emirates či Etihad Airways.

Jak upozorňuje agentura Bloomberg, luxusní kajuta Singapore Airlines v největším dopravním letadle světa Airbus A380 zabere okolo 4,6 metru čtverečních - tedy skoro třetinu plochy průměrně velkého bytu v Hong Kongu. Nově připravované luxusní kajuty v nejvyšším provedení však budou ještě větší. Právě vysoká poptávka po letenkách v nejvyšší třídě na trase Hong Kong - Londýn přiměla k povýšení dosavadního „stropu“ služeb i Cathay Pacific Airways.