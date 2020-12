EasyJet zpřísňuje, cestující si připlatí za příruční zavazadla | E15.cz

Zatímco až doposud mohli brát cestující na palubu menší kolečková zavazadla o standardní velikosti 56 krát 45 krát 25 centimetrů a odkládat je do úložných prostor nad hlavou bez příplatku, nově je toto zavazadlo vyjde na dalších 7,99 libry, tedy na asi 232 korun. Stejný obnos už dříve aerolinka účtovala jako příplatek za oblíbené přední sedačky nebo ty s větším prostorem pro nohy.

Vedoucí zákaznického oddělení dopravce Robert Carey zdůvodnil postup takto: „Dochvilnost je pro naše zákazníky důležitá. Víme, že pokud se pro zavazadla nenajde volné místo na palubě a jsou umístěna do nákladového prostoru, může vzniknout zpoždění letu. To může být frustrující. Naše nová politika všem zlepší nástup do letadla i dochvilnost. Zákazníkům dá i jistotu, zda budou mít zavazadla na palubě.“ Dosud se volnější zavazadlovou politikou EasyJet snažil odlišit od konkurence, poznamenala BBC.

Stanice upozornila, že vedle kritických komentářů se objevují i pozitivní, někteří si například pochvalují, že na palubách EasyJet vznikne více volného prostoru pro zavazadla. Ti, kteří si už letenku s datem od desátého února nakoupili, za zavazadlo dodatečně připlácet nebudou.

Kvůli koronavirové pandemii se EasyJet poprvé za 25 let existence propadl do ztráty. Do konce září prodělal 1,1 miliardy liber (32,4 miliardy korun). Loni vydělal 349 milionů liber. V uplynulém finančním roce se počet cestujících dopravci snížil na polovinu, tedy na asi 48 milionů. V dubnu si firma od britské vlády půjčila šest set milionů liber.