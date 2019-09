Práce letových dispečerů dozná změn | E15.cz

Letoví dispečeři už nyní pracují na hraně kapacit. Objem letecké dopravy se má přitom v příštích dvou desetiletích zdvojnásobit. Navádění letadel nad Evropou čekají proto zásadní změny. Postupně bude odbourán systém národních hranic a posílí kompetence Evropské agentury pro řízení letového provozu – Eurocontrolu. Znamenalo by to efektivnější směrování letadel, výpomoc dispečerů mezi jednotlivými státy a přímočařejší trajektorie letů.

„Je to jednoznačně pozitivní záležitost. Centralizovanější řízení by přineslo jednodušší koordinaci letadel, budou létat příměji. Umožnilo by to zkrátit letové trasy až o patnáct procent. Výrazně by se snížila doba letu, spotřeba paliva, vliv na životní prostředí a zřejmě i průměrná doba zpoždění,“ předpokládá Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu.

Jednotný prostor

Pravomoci Eurocontrolu mají posílit v příštím roce, zásadní systémové změny mají být legislativně připraveny do roku 2022. „Evropská řízení letového provozu nestíhají, v částech vzdušného prostoru narážíme na kapacitní zeď. Národní celky už kapacitu příliš zvýšit nemohou, i proto by měl být evropský prostor organizovaný jako celek, jako nebeský Schengen,“ vysvětlil záměr Jan Klas, šéf českého ŘLP, který působí i jako předseda rady ředitelů evropské organizace poskytovatelů letových provozních služeb CANSO.

Nově by tak například Eurocontrol nakupoval služby letových dispečerů od evropských ŘLP a ty pak rozděloval v rámci kontinentu. „Dosavadní ŘLP by měla garantovaný objem provozu. Ten dodatečný, který dnes chybí, by se obchodoval na nově vzniklém trhu. Je to cesta, jak nové kapacity organizovat bez ohledu na národní hranice,“ dodal Klas.

Plno je už dnes

Někteří dopravci se s omezenou kapacitou evropských ŘLP setkávají už dnes. Patří mezi ně aerolinie Smartwings. „Vítáme jakékoli změny, které povedou ke zvýšení propustnosti evropského vzdušného prostoru, a oceňujeme aktivní přístup českého ŘLP v tomto projektu,“ uvedla mluvčí firmy Vladimíra Dufková.

Na změnách a nových opatřeních se shodli zástupci Evropské komise, leteckých dopravců, evropské organizace poskytovatelů letových provozních služeb CANSO i odborů. V minulém týdnu podepsali společnou deklaraci usilující o sjednocení vzdušného prostoru. Celkový legislativní balíček připravuje Evropská komise, schválit ho pak musí Evropský parlament.