Indický konkurent Uberu získal obří injekci od japonské Softbank | E15.cz

Právě používání elektromobilů je jedním z hlavních faktorů, proč se ke společnosti Ola upíná daleko více pozornosti, než k Uberu. Indie se totiž zavázala snížit do roku 2026 produkci emisí a skleníkových plynů v zemi. Do sedmi let asijská země hodlá zařídit to, aby 40 procent automobilů na silnicích tvořily elektromobily. A právě na ně se Ola - na rozdíl od Uberu - zaměřuje.

Do konce letošního roku chce dopravce uvést do provozu deset tisíc elektrických vozidel. V průběhu následujících let to pak má být až milion automobilů, které by měly pomoci ke zlepšení životního prostředí. Pro tyto účely se Ola spojila s automobilkami Hyundai a Kia, od kterých navíc získala dotaci 300 milionů dolarů na rozvoj elektrických aut. Společnost se také nyní snaží posílit síť nabíjecích stanic a autorizovaných servisů pro elektromobily.

„Když přemýšlíme o příštím desetiletí, chceme investovat a chceme být velmi důležití v globálním měřítku, stejně jako v budování nové, špičkové technologie, která ovlivní nový model podnikání budoucnosti, “řekl spoluzakladatel Ola a generální ředitel Bhavish Aggarwal.

Společnost Ola založili v roce 2011 Bhavish Aggarwal a Ankit Bhati. Kromě klasických automobilů má ve své nabídce i další možnosti přepravy jako například pomocí jízdních kol, elektrických kol nebo rikš.