Leo Express mění vedení, otec vystřídá syna | E15.cz

Představenstvo českého železničního dopravce Leo Express se od pátku rozšíří o třetího člena. Stane se jím bývalý majitel potravinářské firmy Hamé Leoš Novotný starší, který nahradí svého syna a zakladatele společnosti Leoše Novotného v pozici předsedy představenstva firmy Leo Express Global, hlavní entity ze skupiny Leo Express. Deníku E15 to řekl současný místopředseda představenstva Peter Köhler.

Köhler dnes zasedá v dvoučlenném představenstvu spolu s Novotným mladším. To se má změnit v pátek, na kdy je svolaná valná hromada společnosti. „Ta schválí Leoše Novotného staršího jako nového člena a zároveň nového předsedu představenstva. Je to logické, on je nejseniornější osoba v rámci našich struktur,“ řekl deníku E15 Köhler. „Těšíme se, že budeme čerpat z jeho bohatých podnikatelských zkušeností,“ doplnil.

„Novotný přichází především proto, že chce firmu ještě více podporovat,“ dodal Köhler. Oficiálním důvodem změny je potřeba doplnit představenstvo tak, aby bylo tříčlenné, a odpovídalo tedy stanovám firmy, uvádí se v pozvánce na valnou hromadu.

Novotný starší v minulosti firmu finančně podpořil, ještě předloni působil v její dozorčí radě, kterou ale opustil. Současná dozorčí rada má také projít proměnou, nově v ní mají zasednout Martin Stříbrný, Veronika Kvěch a Stanislav Knotek.

V letošním prvním pololetí narostl železničnímu a autobusovému dopravci obrat o 185 milionů na téměř půl miliardy. Za celý loňský rok dopravce vykázal obrat osm set milionů. Zisk před zdaněním činil v pololetí 62 milionů, meziročně byl více než o polovinu vyšší. Loňský zisk před zdaněním dosáhl devadesáti milionů. Firma se tehdy poprvé dostala z dlouhodobě ztrátového hospodaření.

Z poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2017 vyplývá, že se společnosti zvýšily dlouhodobé finanční závazky z 547 milionů na 645 milionů.

Za prvních šest měsíců letošního roku dopravce svezl 1,25 milionu cestujících, asi o polovinu více než za stejné období předchozího roku.