Rezidentní parkování v Brně: změna ceny i značení | E15.cz

Mezi další změny v systému patří i rozdělení majitelů automobilů na tři kategorie. V první kategorii se nachází rezidenti. Mezi ně patří ti řidiči, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zón. Druhou skupinu tvoří abonenti, kteří mají v uvedených zónách svůj podnik či provozovnu. Ve třetí kategorii se nacházejí abonenti, kteří musí parkování nahlásit pomocí automatu či aplikace a poté zaplatit cenu v dané zóně. Lidé ze třetí kategorie zároveň mohou parkovat v modré zóně pouze ve vyhrazenou dobu.

Nový systém by měl podle magistrátu pomoci především rezidentům. Parkovací místa totiž často zabírali řidiči dojíždějící do Brna nebo obyvatelé města, kteří mají v blízkosti práci. Další rozšíření pro rezidenty se chystá od 18. listopadu, a to v zelené zóně, tedy širším centru Brna. Toto rozšíření by se mělo týkat ulic Pellicova, Kopečná, Bratislavská a Koliště a okolí těchto velkých ulic.

V příštím roce se čeká rozšíření placených zón v „modré části“ města. Konkrétně se má jednat o oblasti kolem ulic Špitálka, Trnitá, Křídlovická, Bezručova, Rybářská, Žižkova, Staňkova, Botanická, Zborovská a Chodská.

„Tento týden začaly změny ve vodorovném značení. Dále je nutné přeprogramovat ceníky v mobilní aplikaci a v parkovacích automatech, aby odpovídaly novému ceníku. Na začátek října také plánujeme spuštění nové mobilní aplikace pro platbu za parkování a platbu pomocí SMS. V současnosti je obojí v testování,“ uvedla mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.

O změnách v parkovacím systému chce magistrát obyvatele Brna informovat i pomocí manuálu. Ten by měli rezidentni najít ve svých schránkách. „Lidé se k manuálu dostanou ale i na internetu a vyzvednout si ho mohou i na vrátnicích magistrátu,“ doplnila Dudková.

Parkovací zóny v Brně

Červená zóna A

Zóna zabírající historické jádro Brna. Pro vjezd je nutné mít povolení. V červené zóně je parkování na prvních 30 minut zdarma, poté je zpoplatněno čtyřiceti korunami za každou započatou hodinu. Platit se dá buď pomocí mobilní aplikace nebo sms.

Zelená zóna B

Širší centrum Brna, které je přibližně ohraničeno ulicemi Šumavská, Hrnčířská, Pionýrská, Drobného, Traubova, Francouzská, Cejl, Vlhká, Úzká, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a Veveří. Parkování je zde na první hodinu zdarma, poté se platí 30 korun za každou započatou hodinu. Parkovné lze předplatit a lze jej pořídit buď přes internet nebo na úřadě v ulici Zvonařka.

Předplatné:

na týden - 400 korun

na měsíc - 1200 korun

na rok - 12 000 korun

Modrá zóna C

Poslední modrá zóna představuje zbytek města. První hodina parkování je zde zdarma, poté za dvacet korun za každou započatou hodinu. Stání je zpoplatněno od 17 do 6 hodin, mimo tento čas je zdarma.