Praha 1 chce dostat auta do podzemních garáží | E15.cz

„Chtěl bych, aby řidiči primárně parkovali v podzemních garážích, nikoli v přeplněných ulicích, jak je to běžné v evropských metropolích,“ uvedl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha sobě). „Na některých místech je stání na povrchu levnější než v garážích,“ dodal s tím, že riziko postihu při nedovoleném parkování a výše pokut bývají pro některé řidiče nízké.

První městská část požádala magistrát o řadu opatření. Chce zrušit „až příliš často zneužívanou“ možnost hodinového stání na modrých zónách pro nerezidenty a zdražit parkovné pro druhé a další firemní vozy a pro limuzíny. Kapacita fialových zón pro parkování nerezidentů by se měla naopak mírně rozšířit. Žádá také návrat karet označujících vozy s parkovacím oprávněním, který by při kontrolách ušetřil čas strážníkům.

Drtivou většinu podzemních garáží vlastní soukromé firmy, které si také určují ceny. Hodina stání například v Parking Centru na Václavském náměstí tak vyjde na čtyřicet korun, obchodní dům Kotva účtuje padesát korun, garáže v Palladiu a v Rudolfinu pak padesát pět a šedesát korun. Naopak za hodinu parkování na ulici ve vyhrazené modré zóně zaplatí řidiči v první městské části osmdesát korun.

Návrh Prahy 1 má své odpůrce. „Je to sociální experiment, kapacity podzemních garáží jsou nedostatečné, denně přijíždějí do Prahy stovky tisíc aut. Není to řešení, automobily by se jen přesunuly do jiných městských částí,“ tvrdí pražský zastupitel zabývající se dopravou Ondřej Martan (ODS).

Své výhrady má také předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp: „Návrh může pomoci řešit starý problém s parkováním, zároveň ale i vytvořit problémy nové. Zrušení hodinového stání nerezidentů může zkomplikovat cesty na úřady či k lékařům.“