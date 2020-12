OBRAZEM: Geologický průzkum pro výstavbu metra D bude hotový v létě | E15.cz

Připravovaná trasa D pražského metra bude dlouhá zhruba jedenáct kilometrů, tedy poloviční ve srovnání s trasou C. Nejprve vznikne tunel mezi Pankrácí a stanicí Olbrachtova a bezprostředně na něj naváže úsek ze stanice Olbrachtova do Depa Písnice. Nakonec má být zbudován úsek z Pankráce na náměstí Míru. Nová linka má trasu C těsně podcházet u křižovatky ulic Na Strži a Budějovická.