Oprava století: SŽDC překope Masarykovo nádraží v Praze | E15.cz

Podobně rozsáhlá přestavba „Masaryčky“ se uskutečnila naposledy ve 30. letech minulého století. „Přestavba spočívá v komplexní modernizaci stanice. Zahrnuje mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení propojujícího prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště,“ řekl Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC. Projekt nového řešení kolejiště a jeho zastřešení pochází z dílen společností Sudop Praha a Jakub Cigler Architekti.

Po rekonstrukci se má rovněž zvýšit rychlost vlaků. Ve směru do Libně na 100 kilometrů za hodinu. Do Bubnů přes aktuálně opravovaný Negrelliho viadukt se bude jezdit nejdříve 40 a dále 60 kilometrů za hodinu. Tímto směrem budou z Masarykova nádraží po vybudování nového železničního spojení odjíždět vlaky k Letišti Václava Havla.

V celém obvodu Masarykova nádraží se rovněž sjednotí na 1000 metrů takzvaná zábrzdná vzdálenost. To je úsek, na němž musí zastavit při maximální rychlosti i nejhůře brzděný vlak. Součástí projektu je též modernizace úseku Hrabovka - Sluncová ve směru do Libně.

Zatím není jasné, jak stavební práce na Masarykově nádraží zasáhnou jeho provoz a co to bude znamenat pro cestující. „V této fázi rozpracovanosti projektu na to nedokážeme odpovědět,“ poznamenal Illiaš ze SŽDC.

Masarykovo nádraží je jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů v metropoli. Kromě tradičních směrů jako je spojení do Kolína nebo Kralup nad Vltavou bude též výchozím bodem zmodernizované železnice do Kladna s odbočkou na ruzyňské letiště.

Zatímco kolejiště Masarykova nádraží patří SŽDC, zůstala vlastní výpravní budova jako jedna z mála ve vlastnictví Českých drah. Právě ČD aktuálně ve spolupráci se skupinou Penta starou budovu postupně opravují. Nyní tam vznikají nové pokladny a obchody.