Packeta se svou Zásilkovnou téměř zdvojnásobila obrat. Těží z růstu e-commerce | E15.cz

Na vlně rostoucího zájmu o nakupování přes internet se dál umně veze i skupina Packeta, která provozuje dvanáct let starou doručovací službu Zásilkovna. Loni meziročně takřka zdvojnásobila obrat z 2,5 na 4,7 miliardy korun. Sílící konkurent České pošty také zvýšil čistý zisk ze 173 na 217 milionů. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny za loňský rok.

Zlepšení vychází především z rostoucího počtu přepravených zásilek. Už v prvním pandemickém roce 2020 společnost více než zdvojnásobila jejich množství, které překonalo čtyřicet milionů kusů. Loni se počítadlo zastavilo na hodnotě převyšující 73 milionů zásilek. Letos Packeta cílí na 95 milionů při 6,5miliardovém obratu.

Packeta těžila z růstu celé e-commerce v Česku. Zatímco ještě v roce 2017 činil celkový obrat v tomto odvětví 115 miliard korun, předloni téměř překonal dvousetmiliardovou hranici a loni nabobtnal na čtvrt bilionu, uvedla Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

„Od začátku roku vnímáme přicházející recesi, která je zapříčiněna také válkou na Ukrajině, v jejímž důsledku rostou ceny energií, pohonných hmot i základních potravin a služeb. Letošní rok pro Packetu bude rokem stabilizace,“ uvedl mluvčí společnosti Kamil Chalupa.

Skupina loni čerpala úvěry přesahující 277 milionů. Využívala úvěrový rámec od Citibank Europe i kontokorentní účty téže banky a České spořitelny, které jí měly umožňovat čerpání až do čtvrt miliardy.

Kromě Česka skupina expandovala do Maďarska, Německa, Polska, Rumunska a na Slovensko. „Chystáme vstup do dvou nových zemí,“ naznačil Chalupa bez upřesnění. Na investice vydá Packeta jednu miliardu korun, jež půjde například do automatizace a provozu.

S růstem zásilek přibývá výdejních míst. Zákazníci Zásilkovny jich jen v Česku mohou využít na osm tisíc, z toho tvoří tři tisíce takzvané Z-Boxy. Na využití samoobslužných boxů ostatně sází i konkurence, jako jsou e-shop Alza či kurýrní služby GLS, DPD nebo WeDo. Do budoucna s nimi počítá i Česká pošta.

S rostoucím množstvím přepravených zásilek přibývají skupině zaměstnanci. Loni jich pro Packetu pracovalo v průměru 1135, meziročně zhruba dvojnásobek. To se promítlo do mzdových nákladů, které vzrostly téměř dvojnásobně na 515 milionů korun. Nejen Packeta, ale celé odvětví e-shopů zaměstnává v Česku čím dál více osob, aktuálně je to zhruba 85 tisíc lidí, uvedl dříve APEK.

Celkem mají Češi na výběr z více než padesáti tisíc e-obchodů. Toto množství sice řadí Česko k zemím s nejvyšším množstvím e-shopů v poměru k počtu obyvatel, většina však vykazuje jen minimální obrat do jednoho milionu a řada z nich má potíže se ziskovostí.

Personální posily Packeta potřebuje především do jednotlivých dep v Česku, jejichž síť loni rozšířila podle výroční zprávy z deseti na patnáct. Roboty už nyní obstarávají značnou část práce spojené s tříděním zásilek. Například systém ve štěrboholském depu dokáže za hodinu odbavit a roztřídit přes deset tisíc zásilek.

Z podobně zaměřených společností zveřejnil loňské výsledky například státní podnik Česká pošta, který snížil ztrátu o polovinu na 681 milionů. Kurýrní firma GLS ve svém posledním finančním roce, jenž končil březnem, vykázala 191milionový zisk. Společnost DPD zatím údaje neposkytla. WeDo zveřejnila výsledek společně s Mall Group, a to provozní ztrátu přes půl miliardy korun.