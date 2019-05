Pilot etiopských aerolinek upozorňoval na nebezpečné boeingy měsíce před katastrofou | E15.cz

Už v polovině prosince žádal pilot Bernd Kai von Hoesslin své nadřízené, aby upravili výcvik na letounech 737 MAX a lépe piloty seznámili s novou výbavou, která může zasahovat do řízení letadla, vyplývá z e-mailu a dokumentů, z nichž cituje agentura Bloomberg. Posádky by tak byly lépe připravené, pokud by je postihla stejná závada, která se stala osudnou letu Lion Air loni v říjnu.

Pokud by piloti řešili poruchu na systému řízení letounu Boeing 737 MAX, a v tu samou chvíli by byli nuceni řešit další chybové hlášení nebo varování, například upozornění, že jsou příliš blízko zemi, „určitě by to skončilo nehodou“, psal von Hoesslin svým nadřízeným 13. prosince 2018.

Letos 10. března pak skutečně došlo ke katastrofě. Letadlo, které pilotovali von Hoesslinovi kolegové, se zřídilo krátce po startu z letiště v Addis Abebě, na jeho palubě zemřelo 157 lidí. Průběh nehody popsal von Hoesslin ve svých varováních poměrně přesně, především vystihl zmatení pilotů z chování systému automatického řízení výškového kormidla, který měl usnadnit řízení letadla. Závěry z vyšetřování dvou nehod Boeingu 737 MAX zatím nejsou definitivní, je ale zjevné, že systém piloty spíše dostal do potíží, než aby jim pomohl.

Na selhání systému nazvaného MCAS poukazují také Ethiopian Airlines a etiopské úřady. Systém na základě chybných údajů z jednoho senzoru opakovaně uváděl letadlo do klesání, i když piloti se jej naopak pokoušeli přimět stoupat. Boeing v současnosti pracuje na nápravě, zároveň ale naznačuje, že při nehodách Lion Air i Ethiopian Airlines chybovali také piloti.

V jednom ze svých e-mailů von Hoesslin vyzýval manažery, aby dali pilotům o funkcích MCAS více informací, protože „někteří piloti mají nedostatečné znalosti, anebo vůbec netuší, jak MCAS funguje“, citoval ze zprávy Bloomberg. V reakci na to rozeslalo vedením pilotům informaci s popisem MCAS a jeho chování.

Letos v dubnu von Hoesslin podal výpověď. V ní napsal, že aerolinky na jeho stížnosti reagovaly nedostatečně.