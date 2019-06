Počet klimatizovaných tramvají v Praze se zdvojnásobí | E15.cz

Cestujícím na tramvajových linkách v hlavním městě se bude jezdit pohodlněji. Pražský dopravní podnik totiž získal dva posudky, které potvrdily, že Škoda Transportation je jediným dodavatelem způsobilým do moderních tramvají Škoda 15T dodat a instalovat 124 klimatizací. Deníku E15 to sdělil mluvčí DPP Daniel Šabík.

Zakázku v hodnotě 398 milionů korun nejprve podpořil posudek od pražského Českého vysokého učení technického, poté i právní posudek, který pro DPP externě zpracovala advokátní kancelář Havel & Partners.

Posudek ČVUT konstatuje, že DPP nevlastní výrobní dokumentaci tramvají 15T, která je nutná pro zásahy do konstrukce vozidel. Pokud by navíc klimatizace dodala a instalovala jiná firma než Škoda Transportation, DPP by ztratil dvouletou záruku na takto upravené tramvaje. Vozidla totiž v minulosti získal právě od Škody Transportation. Zároveň by DPP vznikly značné finanční vícenáklady. Následný právní posudek potvrdil, že DPP může zadat zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění.

„Posudek ČVUT hovoří o tom, že výrobce tramvají vlastní projektovou dokumentaci, tedy že to není pouhá instalace klimatizace na střechu, ale rekonstrukce rozvodů vzduchu, a tím pádem je dílo jedinečné,“ sdělil deníku E15 už dříve šéf DPP Petr Witowski.

Investici musí ještě schválit rada hlavního města, mělo by to být do konce června. Celkový počet klimatizovaných tramvají v Praze by se tak zvýšil na 250.

Montáž jednoho zařízení trvá zhruba týden, dopravní podnik chce ve vozovnách Pankrác a Vokovice stihnout alespoň osm instalací měsíčně. První „doklimatizované“ tramvaje by měly jít do provozu ještě letos, zcela hotovo má být do konce příštího roku.

Instalaci klimatizací schválilo loni v létě bývalé představenstvo dopravního podniku. Práce měly začít už loni, ale plány zastavila obměněná dozorčí rada největší pražské firmy. I proto si dal DPP posudky vypracovat.