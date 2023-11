Revoluce v nádržích. Aerolinky přejdou z fosilních na udržitelná paliva | e15.cz

Letadla evropských aerolinek mají už od roku 2025 vypouštět do ovzduší méně zplodin. Nové nařízení , které orgány Evropské unie definitivně schválily na konci října, ukládá evropským leteckým společnostem, aby až do roku 2050 postupně navyšovaly podíl takzvaného udržitelného leteckého paliva (SAF) a syntetického paliva v nádržích letadel. Těm prozatím dominuje „fosilní“ kerosin. Cena za čistší vzduch však bude vysoká, varují aerolinky i nezávislí odborníci. Obávají se výrazného zvýšení cen letenek, snížení konkurenceschopnosti evropských aerolinek nebo až fatálního dopadu na menší letiště.

Veškeré palivo, kterým dodavatelé zásobují evropská letiště, bude muset obsahovat alespoň dvě procenta SAF (sustainable aviation fuel) od roku 2025. Povinný podíl se bude zvyšovat každých pět let až do roku 2050, kdy má činit přinejmenším sedmdesát procent.

„Udržitelné palivo je v současné době v našem regionu zatím jen velmi málo dostupné, aktuálně je třikrát až čtyřikrát dražší než konvenční palivo. Povinné přimíchávání dvou procent SAF ale environmentální situaci těžko zlepší a může vést ke zdražení SAF. Rafinerie totiž na jeho produkci ve velkém množství zatím nejsou úplně připravené a mají už jen velmi málo času,“ říká mluvčí aerolinky Smartwings Vladimíra Dufková. Přechod na SAF podle ní „rozhodně povede ke zvýšení cen letenek“.

Mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce uvádí, že se aktuální cena běžného leteckého paliva na evropských trzích pohybuje na úrovni 955 dolarů za tunu. Cena SAF je až čtyřnásobně vyšší. Do jaké míry promítnou letecké společnosti vyšší ceny paliva do svých cen, zatím není jasné.

Například cestovní kancelář Čedok uvádí, že nyní začíná jednat o kontraktech s dopravci pro rok 2025. „Letectví se na používání více ekologických paliv dlouhodobě připravuje, jejich zavádění do provozu v EU bude znamenat další náklad pro aerolinky i letiště,“ říká mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Výraznější dopad na ceny zájezdů prozatím neočekává, jelikož cestovní kancelář těží z toho, že objednává lety ve velkém a dostává tak výhodnější podmínky.

Suroviny, z nichž lze vyrábět udržitelné letecké palivo (SAF) Tuhý komunální odpad: obaly výrobků, zahradnické odpady, potravinový odpad, papírový odpad Celulózový odpad: zbytky pocházející ze zemědělství a lesnictví, celulózový odpad, který by jinak byl pouze odstraněn Stolní olej: je-li používán a již není vhodný pro přípravu pokrmů, může být použit jako vstupní surovina pro udržitelná letecká paliva Plodiny a rostliny: například kaméliový olej, řasy, trávy a další Elektřina a vodík: elektřina z obnovitelných zdrojů, voda a oxid uhličitý (CO2) používané k výrobě vodíku elektrolýzou vody (používané v procesu přeměny elektřiny na kapalinu) Pramen: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)

Že jsou ale obavy oprávněné, potvrzuje expert na evropské a letecké právo Tomáš Kočař z advokátní kanceláře KPMG Legal. Dodává, že výroba udržitelných paliv je drahá a velice energeticky náročná, což zpochybňuje ekologický přínos nařízení. „SAF způsobí aerolinkám i letištím citelné zvýšení nákladů, které nejspíše přenesou na cestující. Hrozí podstatné zdražení letecké dopravy, která se může stát pro některé skupiny obyvatel stěží dostupnou,“ tvrdí Kočař.

Varuje také před ztrátou konkurenceschopnosti provozovatelů letadel v EU, kteří budou muset tankovat minimálně devadesát procent ročně spotřebovaného paliva na letišti v EU. Dopravci, kteří nepochází ze států unie, takovou povinnost mít nebudou, takže budou moci preferovat tankování na letištích mimo unii, která nebudou muset disponovat dražšími udržitelnými palivy.

Létání by mohla prodražit i změna daní. „Kerosin je v podstatě v celé EU osvobozen od DPH. To by se nyní mohlo změnit, aby se posílil tlak na přechod na udržitelnější paliva. Ta mají být zvýhodněna i přes spotřební daň. Navrhovaná novela směrnice počítá s tím, že by se na udržitelná paliva vztahovala po dobu deseti let nulová sazba,“ upozorňuje expert na daně Martin Krapinec z KPMG.

Zmíněné obavy z mnoha různých negativních důsledků sdílí i odborník na letectví z poradenské společnosti EY Petr Kováč. A dodává, že se do úzkých mohou dostat i menší regionální letiště, která často využívají nízkonákladové společnosti typu Ryanair. Tato letiště mají menší vyjednávací sílu a mohou se dostat do situace, kdy za udržitelná paliva zaplatí více než větší letiště.

„Zavedení technologie na míchání SAF bezpochyby dopadne především na malá letiště a může to znamenat jejich vyřazení z ekonomického provozu,“ varuje Kováč. Podotýká, že i když si cestující za letenky připlatí, tak bude opačným směrem na jejich ceny dál tlačit konkurenční boj dopravců i větši efektivita nových letadel.

Například menší regionální letiště v Českých Budějovicích na dotaz e15 uvedlo, že SAF zatím nepoužívá a dosud se ani nedozvědělo o nově vzniklé povinnosti pro dodavatele paliv. Naopak největší české letiště v Praze Ruzyni potvrzuje, že je jeho infrastruktura na zavedení udržitelných paliv již připravena. „Předpokládáme, že výrobci a distributoři paliv se těmto změnám zvládnou plně přizpůsobit a opatření tak bude mít dopad primárně na aerolinky,“ uvádí mluvčí Letiště Václava Havla Michal Procházka.

Výrobci paliv jsou teprve na začátku

Trh producentů udržitelných paliv stále teprve vzniká. SAF se na veškerém spotřebovaném palivu zatím podílí jen z drobného zlomku procenta. To se má však rychle měnit. Lídrem produkce paliv bude Severní Amerika, jenž má na trhy dodávat více než devět miliard litrů SAF ročně do roku 2030. Evropa má vyrábět 4,7 miliard litrů, Asie 3,4 miliard. Uvádí to portál Gasworld s odkazem na analýzu analytické společnosti GlobalData.

Mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce odhaduje, že do roku 2025 vzroste produkce SAF na 7,9 miliardy litrů, tedy k požadovaným dvěma procentům celkové spotřeby. Do roku 2050, kdy má být letectví bezemisní, se má zvýšit na 449 miliard litrů, tedy na požadované dvě třetiny spotřeby.

Například Ryanair v říjnu oznámil nově uzavřený kontrakt s petrochemickou společností OMV. Největší evropský letecký dopravce bude moci od tohoto dodavatele odebrat až 160 tisíc metrických tun SAF do roku 2030. Pokud se tak stane, modrobílá letadla vypustí do ovzduší o 1250 metrických tun CO2 méně. Ryanair tvrdí, že se jedná o stejnou úsporu emisí, jako kdyby škrtnul sto svých letů z Dublinu do Vídně, tedy ze svého sídla do sídla OMV.

S tím, jak bude trh producentů i spotřeba růst, se sníží i cena SAF, obhajoval evropské nařízení ředitel Evropské komise pro dopravu Henrik Hololei na loňském kongresu letových dispečerů v Madridu, kterého se zúčastnila i e15. Hololei tehdy upozornil, že se cena udržitelných paliv na rozdíl od těch běžných neodvíjí od cen ropy. Je tak méně náchylná na události, které hýbou cenami ropy.

Špinavost letu určí energetický štítek

Jednou z prvních společností, která využila SAF, byla Air France. Nádrž jejího Airbusu A350, který letěl předloni z Paříže do Montrealu, obsahovala šestnáct procent udržitelného paliva, které bylo vyrobené mimo jiné z použitého kuchyňského oleje. Ještě dál chce zajít letecká společnost Virgin Atlantic. V pondělí dostala povolení britských úřadů k tomu, aby letěla 28. listopadu z Londýna do New Yorku za použití výhradně udržitelných paliv. Úřady let povoliliy po sérii pozemních testů, mezi které se zařadila i zkouška motoru Rolls-Royce Trent 1000. Aerolinka ještě potřebuje svolení od úředníků USA, Irska a Kanady.

Přestože se vše zatím spíše „jen“ testuje, lety na udržitelná paliva se mají brzy stát standardem. Řada aerolinek je dokonce ambicióznější než evropské nařízení. Zatímco úřady budou vyžadovat alespoň šest procent SAF v nádržích letadel v roce 2030, řada aerolinek už cílí na procent deset, upozornila agentura Reuters.

Už od roku 2025 budou muset aerolinky reportovat, kolik paliva na každém letišti v EU načerpaly a jaký podíl připadal na to udržitelné. Nezávislým auditorem ověřená zpráva bude zobrazovat mimo jiné i dopad letu na životní prostředí, který vyjádří environmentální štítek. Tedy obdoba průkazu energetického štítku u spotřebičů. Ze štítku se cestující například dozví, kolik na něj jako na jednu konkrétní osobu připadalo kilogramů CO2, které vyprodukovalo letadlo, v němž sedí.

EU chce novým opatřením zmírnit změny klimatu, jelikož se lety podílejí na veškerých emisích z dopravy obecně více než deseti procenty. Podle Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví mohou udržitelná paliva pro tryskové motory snížit produkci emisí ve srovnání s fosilním palivem až o devadesát procent.