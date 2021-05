První cestující Air France-KLM letěli do zámoří na kuchyňský olej | E15.cz

Nové palivo je součástí snahy o dekarbonizaci v době, kdy letecká doprava čelí rostoucímu tlaku na snížení emisí skleníkových plynů, který už vyústil například v rušení letů na krátké vzdálenosti. Air France-KLM došla ke zjištění, že využití upraveného paliva nevyžaduje jakékoli úpravy skladovací a distribuční infrastruktury, letadel ani motorů.

„Spolu s obnovou flotily představují udržitelná letecká paliva naši hlavní páku, jak ve střednědobém horizontu snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého na jednoho cestujícího a kilometr o polovinu,“ uvedl šéf společnosti Benjamin Smith.

„Ukazujeme, že největší část řešení leží v technologických inovacích,“ komentoval let podle serveru Euronews francouzský státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari.

Air France-KLM uskutečnila první pravidelný let s touto směsí v únoru mezi Amsterdamem a Madridem. Do roku 2030 se má „zelené palivo“ podílet z pěti procent na její celkové spotřebě.

Podobná řešení jsou však podle ekologických aktivistů nedostatečná a přidávání biopaliv do nádrží nic nevyřeší. „Abychom dosáhli klimatických cílů, potřebujeme pokles letecké dopravy,“ míní Agathe Bounfourová z platformy Climate Action Network.

The refuelling truck 🚛 arrived at the foot of the aircraft, loaded with 7T of sustainable aviation fuel (SAF) for this @Airbus #A350 to @yulaeroport. pic.twitter.com/SmA1j4q2aR