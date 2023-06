Škodovky ve vedrech maximálním výkonem nedobijete | e15.cz

„V rámci vývoje battery managementu je jedním z našich cílů optimalizace nabíjecího času. Toho lze například v extrémních vnějších tepelných podmínkách dosáhnout mírným snížením maximálního nabíjecího výkonu, který nicméně může baterii nabíjet kontinuálně po delší časový úsek a nedochází tak ke změně celkové nabíjecí doby,“ uvádí Jiří Brynda z produktové komunikace Škody.

V letních vedrech tak software uměle sníží maximální dobíjecí výkon, kterého by baterie byly na omezenou dobu schopné, a to o jednotky procent. V praxi to bude znamenat, že dobíjecí křivka sice nedosáhne maximálního výkonu, delší dobu se ale udrží ve vyšších výkonnostních patrech a „čekací doba“ posádky elektromobilu se nezmění.

Novinka se bude týkat všech vozů na platformě MEB, tedy například i modelů Audi Q5 e-tron, Cupra Born, volkswagenů z rodiny ID nebo i škodováckých enyaqů. Koncernový vývoj nyní chystá testování nové funkce, která by měla k zákazníkům doputovat od roku 2025. Dotkne se i již provozovaných vozů, které čeká aktualizace.

„Jde o jednu z připravovaných funkcí battery managementu, jejímž cílem je také maximalizace životnosti baterie. Zákazníky budeme o její dostupnosti stejně jako u ostatních softwarových updatů informovat,“ říká Brynda s tím, že se tak výrobce snaží zabránit scénáři, kdy uživatel připojí vůz k nabíječce ve vysokých teplotách, baterie se začne rychle přehřívat a dobíjecí výkon po chvilce takzvaně zvadne.

Tesla razí jiný přístup než Volkswagen

Od jakých konkrétních teplot se omezující funkce aktivuje, zatím není jasné. Přední český odborník na elektromobilitu, vědec a pedagog Pavel Hrzina upozorňuje, že standardní akumulátory v dnes běžných elektromobilech dostávají silné teplotní „pecky“ od okamžiku, kdy teploměr značí čtyřicet stupňů a výše.

„Chystanou optimalizaci si vykládám jako marketingové řešení problému, se kterým se evidentně trápí vývojáři Volkswagenu. Při vysokých letních teplotách zároveň dochází k relativně výrazným energetickým ztrátám jak v nabíječce, tak v baterce. Systém se pak přehřívá,“ říká Hrzina z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického.

Připomíná, že na tento problém narážejí takřka všechny automobilky. „Lákají na vysoká maxima dobíjecího výkonu, kterého ale vozy dosahují jen krátce nebo jako v případě zaváděné funkce Volkswagenu vůbec,“ dodává.

Celkové životnosti baterie však zamezení maximálního dobíjecího výkonu prospěje, potvrzuje Hrzina stejně jako i Tomáš Kazda, jenž působí na Vysokém učení technickém v Brně na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.

„Volkswagen jde evidentně opačnou cestou než americká Tesla. Když jedou její vozy na supercharger, baterie se automaticky předehřejí na vyšší teplotu. Baterie je tak delší dobu schopná dobíjet vyšším výkonem a dobíjení co nejvíce zkrátit. Volkswagenu evidentně nejde o zkrácení doby nabíjení, která se nemění, ale o prodloužení životnosti baterií,“ přemítá Kazda. Rozdíl v ušetřené kapacitě akumulátoru podle něj může odpovídat ekvivalentu dalších asi dvou set tisíc kilometrů.

Tuto kapacitu baterie přitom nemusí využít pouze řidič elektromobilu. Německý koncern se soustřeďuje na takzvaný druhý život baterií. Škoda například nedávno oznámila, že v tomto smyslu prohloubí spolupráci se společností ČEZ. Degradované baterie z elektromobilů poslouží mimo jiné jako energetická úložiště. Například pět baterií z plně elektrického enyaqu vytvoří nový velký bateriový systém, který bude schopen zásobovat energií až čtyřicet domácností denně, uvedly firmy ve společném prohlášení.

„Volkswagen až tak nejde na ruku zákazníkům. Zřejmě si zjistil, že jim stávající tempo dobíjení stačí, tak spíše cílí na delší životnost baterií. Projekty v tomto segmentu má, takže to z jeho pohledu může dávat smysl,“ uzavírá Kazda.