Firmy dostanou miliardy na elektromobily. Dočasně je nesmějí prodat | e15.cz

Příspěvek mohou získat jak podnikatelé, kteří rozšíří svou firemní flotilu o plně elektrické bateriové vozy (BEV), tak i ti, kteří by zvolili vozy s palivovými články (FCEV), tedy například vodíkové automobily. Podporu na nákup dobíjecí stanice je možné využít pouze v kombinaci s pořízením patřičného vozu. Ministerstvo výzvu vyhlásí formou záruk prostřednictvím Národní rozvojové banky (NRB).

„Produkt Záruka Elektromobility bude usnadňovat zejména malým a středním (velké podniky nejsou vyloučeny) podnikatelům přístup k úvěrům od leasingových společností. Zároveň bude tento produkt kombinován s finančním příspěvkem, který bude možné získat po splnění programových podmínek pořízení bezemisních vozidel na alternativní paliva,“ uvádí mluvčí ministerstva David Hluštík.

O podporu budou moci žádat podniky působící kdekoli na území Česka, tedy i ty pražské, přičemž jeden subjekt nebude moci obdržet více než dvě stě tisíc eur, zhruba 4,7 milionu korun, za tři roky, uvádí ministerstvo. Další podmínky jsou v jednání, jednou z nich má být nemožnost prodat či převést automobil po určitou dobu od získání podpory – o délce tohoto období se teprve rozhodne. Podmínkou bude i minimální stáří podniku, o lhůtě se také zatím jedná.

Podnikatelé zároveň budou muset projekty financovat komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Národní rozvojové banky. Finální podmínky čerpání podpory ministerstvo teprve ladí.

„Cílem programu bude usnadnit podnikatelům bez rozdílu velikosti pořizování elektromobilů, a to v souvislosti s celoevropskou snahou o snižování emisí. Očekáváme, že ke spuštění programu dojde ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Zájem o financování elektromobilů ze strany podnikatelů již nějakou dobu evidujeme a v čase se zvyšuje,“ říká mluvčí NRB Marie Lafantová.

Co do množství ryze elektrických vozů na silnicích však Česko patří na chvost Evropy. Ze všech nově registrovaných aut v prvním letošním čtvrtletí tvořily elektromobily pouhá 2,4 procenta, což byl po Slovensku druhý nejnižší podíl v Evropě, jejíž průměr přesáhl 12 procent. Uvedlo to Centrum dopravního výzkumu. Český vozový park zároveň dál rychle stárne, průměrné stáří vozů se pohybuje kolem šestnácti let.

Řešením je posilování podpůrných programů a zavedení podpory nákupu elektromobilů i pro fyzické osoby, kterou Česko jako jedna z mála evropských zemí nemá, míní tajemník Elektromobilní platformy Lukáš Folbrecht. Členy organizace jsou mimo jiné Škoda Auto, ČEZ, PRE, E.ON, České vysoké učení technické, Sdružení automobilového průmyslu nebo leasingová společnost Arval.

„Možností by bylo například rozšíření stávajícího programu Zelená úsporám, kde domácnost může dostat dotaci na fotovoltaiku, bateriové úložiště a na wallbox – doplnění příspěvku na elektromobil by bylo logickým řešením. Elektromobily by pomohly absorbovat přebytky energie z fotovoltaik, které na střechách rostou jako houby po dešti,“ nastiňuje Folbrecht.

Platforma volá i po podpoře uživatelů, kteří nemají možnost dobíjet z domova. „S ohledem na stav veřejných financí by pro takovou podporu připadalo v úvahu zejména využití evropských prostředků, jako je například Modernizační fond nebo od roku 2026 sociálně-klimatický fond,“ dodává Folbrecht. Dalších více než pět miliard korun z evropských peněz má natéct do výstavby nových veřejných dobíjecích stanic skrze ministerstvo dopravy.

Dotační zdroje pro rozvoj čisté mobility má nachystané i ministerstvo životního prostředí, jež prostřednictvím výzev financuje elektromobilitu u veřejných subjektů a neziskových organizací, které poskytují sociální služby.