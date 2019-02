Soud ve Štrasburku smetl žalobu obcí kvůli letišti Penty ve Vodochodech | E15.cz

Projekt ve Vodochodech připravuje skupina Penta. Výsledek žaloby ve Štrasburku deníku E15 potvrdil Martin Kupka (ODS), starosta Líbeznice, která je součástí sdružení proti letišti.

„Od Evropského soudu pro lidská práva se nám žaloba vrátila s tím, že se jí soud nebude z procesních důvodů vůbec zabývat,“ řekl Kupka.

Platný ekologický posudek EIA má projekt letiště od roku 2017. Dvanáct obcí ze sdružení Stop letišti Vodochody se pak obrátilo na Nejvyšší správní soud a následně k Ústavnímu soudu. Ani u jednoho radnice neuspěly. Následovala žaloba do Štrasburku.

„I evropský soud potvrdil to, co říkáme od samotného začátku. Proces EIA proběhl tak, jak měl, v souladu se všemi normami. Peníze obcí by bylo lepší utratit za rozumné projekty, nikoli za právní ekoaktivisty,“ reagoval generální ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur.

Penta v současnosti pracuje na dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Pro výstavbu letiště pro 3,5 milionu cestujících ročně je ovšem potřeba vyřešit ještě dopravu. Konkrétně postavit sjezd z blízké dálnice D8. Připravovaný územní plán města Odoleny Vody ale s napojením na dálnici počítá jen v územní rezervě, nikoliv v závazné části plánu.

Radnice Odoleny Vody se obává, že by křižovatka prohloubila problémy s dopravou ve městě. „Postavit dálniční křižovatku do města by byl možná světový unikát. Křižovatka tak, jak ji prosazuje Penta, by totiž přiváděla dopravu přímo do města a nebylo by možné ji nikam odvést,“ uvedla nedávno starostka Odoleny Vody Hana Plecitá.

Podle šéfa letiště Kačura však krok radnice zhorší už tak obtížnou dopravní situaci severně od Prahy. Boj zastupitelů proti letišti podle něj zvítězil nad potřebami místních obyvatel.

Letiště ve Vodochodech má sloužit hlavně nízkonákladovým aeroliniím. Celkovou investici Penta již dříve vyčíslila přibližně na tři miliardy korun.