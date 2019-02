Sto let Aera Vodochody: firma hledá cestu, jak nahradit klíčovou zakázku | E15.cz

Do obchodního rejstříku přibyla 25. února 1919 nová položka – Aero, továrna letadel. Předběžnou dohodu o vzniku firmy podepsalo už v lednu několik zakladatelů v čele s právníkem Vladimírem Kabešem. Ten o dva roky později zbývající podílníky vyplatil a stal se jediným vlastníkem. Přestože název nové firmy naznačoval výrobu letadel, mezi prvními zakázkami Aera byly hlavně opravy letounů, které právě vznikající Československá armáda získala po rozpadu Rakouska-Uherska. Přesto už v roce 1919 vznikl první vlastní prototyp – cvičný dvouplošník Aero A1 postavený na základě licence německé společnosti Hansa-Brandenburg. Mezinárodnímu letišti ve Vodochodech se staví do cesty nová překážka Prvním zcela vlastním letadlem byl v roce 1922 dopravní stroj Aero A-10, který vznikl na objednávku Československé letecké akciové společnosti. Ta ale vzápětí zkrachovala a pětici nových letadel nakonec zakoupil stát pro nově vznikající společnost ČSA. Mixem produkce vlastních stroj a licenčních letadel byla celá produkce Aera za první republiky. Během let se továrna přestěhovala z pražských Holešovic do většího areálu ve Vysočanech, zásobovala letadly československou armádu a také našla svého prvního zahraničního zákazníka. Osm letadel Aero A.11 HS si pořídilo finské letectvo, později je nahradilo modernějšími letadly od Aera. Kvůli nestálé poptávce největšího zákazníka, tuzemské armády, Aero v meziválečném období rozšiřovalo svůj sortiment i o výrobu kočárů, váh nebo dokonce kajaků. Nejslavnější vedlejší výrobou se ale staly osobní automobily Aero. Aero získalo významnou referenci. Státní LOM Praha koupí čtyři letouny L-39NG Během druhé světové války Německo zapojilo Aero stejně jako další české podniky do svého zbrojního průmyslu. V Aeru se vyráběly německé cvičné a dopravní letouny. Krátce po válce znárodněné Aero postavilo malý dopravní letoun Aero Ae-45. Letadlo, které mnoho Čechů zná jako výzdobu Terminálu 1 na pražském letišti, bylo poměrně populární i v zahraničí. Zlomovým byl pro Aero rok 1953. Firma vstoupila do éry proudových letadel, začala vyrábět licenční MiG-15. V roce 1959 pak následoval cvičný letoun L-29 Delfín. Do roku 1974 se jich vyrobilo přes 3500, používaly je nejen země Varšavské smlouvy, ale i řada afrických a asijských států. Následoval L-39 Albatros. Od prvního letu v roce 1968 se jich vyrobilo více než 2900 a stal se nejpoužívanějším proudovým letounem na světě. Na základě L-39 a z něho odvozeného letounu L-59 Aero vyvinulo lehký bojový letoun L-159 ALCA. Ambiciózní program měl pomoci firmě po pádu komunistického režimu a ztrátě východních trhů pomoci nalézt nové zákazníky. To se ale nikdy nepodařilo. Původním odběratelem se stala jen česká armáda, uskladněná letadla později pořídil Irák. Boeing se spojí s Embraerem. Spolupracovat budou i na vojenském programu s českou účastí Po Sametové revoluci Aero prošlo několikerou restrukturalizací. Nejprve vznikla akciová společnost vlastněná převážně státními bankami, v roce 1996 ji ovládlo konsorcium vedené americkým Boeingem. Očekávalo se, že letecký obr pomůže L-159 na světové trhy, to se ale nestalo. Aero pět převzal stát a v roce 2006 se novým majitelem stala skupina Penta. Následovala éra, v níž se Aero zaměřovalo hlavně na výrobu komponentů pro další letecké výrobce. Jejími odběrateli se stali například letečtí giganti Airbus a Embraer nebo výrobce vrtulníků Sikorsky. Nástup nového italského vedení před třemi lety znamenal další změnu kurzu. Začal vývoj modernizované verze populární L-39. Na podzim loňského roku absolvoval letoun L-39NG svůj první let a získal již několik zájemců včetně státního podniku LOM Praha. Loni v červenci firma na aerosalonu ve Farnborough představila nástupce letounu L-159 s označením F/A-259 Striker.