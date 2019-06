Správce železnic zlepšil hospodářské výsledky, skončil v půlmiliardové ztrátě | E15.cz

Ve ztrátě 529 milionů korun skončila v loňském roce Správa železniční dopravní cesty. Meziročně tak ztrátu snížila o více než půl miliardy korun. SŽDC narostly tržby a výnosy o tři miliardy na 30,4 miliardy i provozní náklady, a to o dvě miliardy na 30,6 miliardy. Ukazatel EBITDA loni dosáhl 2,6 miliardy korun. Loni to bylo 853 milionů. Státní organizace poskytla výsledky hospodaření exkluzivně deníku E15.

Ve všech hlavních finančních ukazatelích si vedla organizace lépe, než plánovala. Původně počítala s téměř čtyřnásobnou ztrátou, než které bylo dosaženo, a o půl miliardy nižší EBITDOU, jenž je dle SŽDC nejdůležitějším ukazatelem hospodářských výsledků organizace. Součástí výsledků je i odložená daň 280 milionů korun.

„Cílem SŽDC je efektivní vynakládání prostředků a snaha zabezpečit železniční infrastrukturu, na které bude možné organizovat bezpečnou a spolehlivou osobní a nákladní dopravu a na které budou stanice a zastávky v technickém i estetickém stavu odpovídajícím nárokům moderní dopravy,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Celkovou ztrátu přesahující půl miliardy korun způsobily především účetní odpisy. „Jedná se o účetní operaci bez dopadu do bilance příjmů a výdajů a nelze ji provozním hospodařením ovlivnit,“ uvedla SŽDC.

Organizace letos počítá s dalšími investicemi, 1,2 miliardy korun vloží do oprav nádraží, rozsáhlou rekonstrukcí projde například to berounské nebo pražské smíchovské. Zároveň pokračují přípravy rychlotratí. Pokud se SŽDC dohodne s Českými drahami, uskuteční se rovněž zhruba jedenáctimiliardový převod pozemků národního dopravce do SŽDC, pro kterou dnes pracuje asi sedmnáct tisíc osob.