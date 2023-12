Stát vykročil k podpoře nákupů elektromobilů | e15.cz

Podle ministerstva budou moci firmy a živnostníci požádat o podporu už od prvního ledna 2024. Mluvčí NRB Marie Lafantová ale pro e15 upozorňuje, že si nastartování celého procesu vyžádá víc času: „Příjem žádostí spustíme v druhé půlce prvního čtvrtletí příštího roku. V mezidobí se budou uzavírat smlouvy o spolupráci s komerčními bankami a leasingovými společnostmi. Jejich seznam zveřejníme v den spuštění příjmu žádostí.“ Zažádat o dotaci bude tedy možné nejspíš až koncem února, a to jak u NRB, tak u komerčních bank a poskytovatelů leasingu.

Dotace na pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic >>> Podmínky, nárok a jak podat žádost <<<

Pokud stát splní podmínku Evropské unie a tímto způsobem zprostředkuje nákup alespoň 4555 bateriových a vodíkových vozů, veškeré finanční prostředky se uhradí z evropských peněz. Přímo na nákup aut je určeno 1,65 miliardy korun, dalších tři sta milionů zamíří do výstavby dobíjecích stanic.

Úspěšní zájemci o podporu dostanou od Národní rozvojové banky záruku za úvěr na vůz nebo dobíjecí stanici až do výše sedmdesáti procent jistiny. V případě osobního vozu se banka může zaručit za půjčku od tří set tisíc až do 1,5 milionu. Do tohoto cenového rozmezí se vejdou elektrické modely většiny výrobců: například Tesla Model Y se v Česku prodává od necelého 1,2 milionu, čínské MG4 od 780 tisíc, Škoda Enyaq od 1,24 milionu.

Maximální finanční příspěvek pak u osobních e-automobilů činí dvě stě tisíc, u nákladních e-vozů nebo vodíkových aut až tři sta tisíc korun.

Na pořízení pomalejších dobíjecích stanic typu AC lze získat příspěvek až padesát tisíc, na typ DC s výkonem do 40 kilowattů až sto tisíc a na ještě výkonnější DC nabíjecí stanice až 150 tisíc korun. Podpora podnikatelům je však omezena principem de minimis, což znamená, že jeden podnik nesmí v tříletém období obdržet více než dvě stě tisíc eur, tedy necelých pět milionů korun.