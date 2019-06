Stopka pro začínající řidiče už po šesti bodech a vyšší pokuty. Bodový systém čekají velké změny | E15.cz

Ministerstvem dopravy navrhovaná úprava zpřísňuje postihy závažných přestupků a naopak zmírňuje pokuty u méně významných přestupků. Pásma pokut by se měla ze sedmi zúžit na čtyři, a to v rozmezích od dvou do pěti tisíc korun, od čtyř do deseti tisíc, od sedmi do 25 tisíc a od 25 do 75 tisíc korun. Způsobí-li řidič přestupkem dopravní nehodu, výše pokuty se mu zdvojnásobí, maximálně do výše sto tisíc korun.

Resort dopravy naopak navrhuje rozšířit stávající tři sazby pokut, které mohou policisté udělit na místě, na čtyři, a to v rozmezí do 1500 korun za nejmírnější přestupky, dále 1500, 2500 a pět tisíc korun.

Změnami mají projít i sazby trestných bodů. V současnosti může řidič dostat pět různě vysokých sazeb bodů, nově by mohl dostat pouze čtyři nebo šest trestných bodů. Přísněji by bylo nahlíženo na začínající řidiče, kterým by byl odebrán řidičský průkaz po dosažení už šesti bodů. Přísněji mají být i přestupky, jako jsou řízení pod vlivem alkoholu či drog, řízení s telefonem v ruce či bez použití bezpečnostních pásů, překročení rychlosti, ujetí od dopravní nehody nebo nedodržení bezpečného odstupu.

U zásadního překročení rychlosti hrozí řidiči až pět tisíc korun při vyřízení pokutou na místě a až 25 tisíc korun při pokutě ve správním řízení. Když bude řidič přistižen s mobilním telefonem v ruce za jízdy, má mu nově hrozit ve správním řízení pokuta až deset tisíc korun.

Ministerstvo navrhuje také změny v sankcích za špatné parkování. Horní strop u pokuty domluvou na místě se má snížit ze dvou tisíc na 1500 korun, naopak u pokuty ve správním řízení se horní hranice zvyšuje až na pět tisíc korun. I nadále by řidič nedostal trestné body.