Terminál za 800 milionů u letiště v Mošnově umožní překládat kontejnery z kamionů na vlaky | E15.cz

Terminál za 800 milionů korun vybudovala, s přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Doprava, developerská společnost Consens Incestment, která v areálu postavila i haly.

„V České republice v současné době není žádný jiný průmyslový park či zóna, které by poskytovaly takto komplexní nabídku různých módů přepravy,“ hodnotí projekt primátor Ostrava Tomáš Macura.

Developer terminál po dokončení prodal rakouské společnosti Innofreight která se od roku 2002 zaměřuje právě na přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici a jedním z předních poskytovatelů logistických služeb pro železniční nákladní dopravu.

„Od zahájení stavby v loňském roce bylo dohodnuté, že pro Innofreight stavíme terminál na klíč. A proto jsme ho prodali za cenu mírně větší, než byla investice, protože terminál vnímáme jako přidanou hodnotu, která pomůže celému parku, a dělá ho unikátním ve středoevropském regionu, protože je napojený na dálnici, železnici i ostravské letiště a umožňuje výrobu, skladování i překládku v celé průmyslové zóně,“ říká Petr Kalina, předseda představenstva společnosti Consens Investment, která areál OAMP buduje společně s finanční skupinou J&T.

Consens Investment je v současné době zhruba v polovině výstavby celého OAMP. „Kromě čtyř postavených hal máme stavební povolení na dalších 220 tisíc metrů čtverečních na dalších pět hal. A navíc jsme již podepsali memorandum s Moravskoslezským krajem a městem Ostrava, které vytváří podmínky pro získání strategického investora. Ten dále obsadí rozvojovou plochu o velikosti 55 hektarů,“ doplňuje Kalina.

Na 55 hektarech je možné postavit dalších 330 tisíc metrů čtverečních skladovacích a výrobních hal a infrastrukturu. Bez investic do technologií jde o projekt vyžadující šest miliard korun. V tomto případě by šlo o třetí etapu výstavby. Ta počítá se i s podporou místní samosprávy. „Předpokládáme, že vstup investora budeme oznamovat v řádu měsíců,“ uvádí k projektu Kalina.

Terminál Mošnov tak přispěje k přesunu nákladní dopravy ze silnice na železnici. Ve spojení se skladovací a výrobní kapacitou v Průmyslové zóně Mošnov zjednoduší logistické procesy a umožní rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji.

Všechny haly v Mošnovském areálu, jejichž rozloha činí celkem 138 tisíc metrů čtverečních, developer již prodal. Poslední z nich koupil tento týden obří americký fond Exeter Property Group, který se na Ostravsku angažuje od loňského roku. „Fond od nás již koupil 200 tisíc metrů čtverečních halových prostor. Čtyři haly v Mošnově a tři v Nošovicích,“ dodává Kalina. Celková částka těchto akvizic se podle orientačního propočtu pohybuje okolo pěti miliard korun.

„Důraz na flexibilitu, spolehlivost, rychlost a snižování dopadů na životní prostředí budou hrát při transportu materiálu a zboží jistě stále významnější roli. Mošnovský areál je svou kombinací železnice, silnice a letecké dopravy nyní výjimečný a věřím, že jeho výjimečnost se přetaví i v příchod dalších investorů,“ uvádí primátor Ostravy Macura.

V rámci zahájení provozu Terminálu Mošnov hejtman Moravskoslezského kraje, primátor statutárního města Ostravy a zástupci developera OAMP Holding uzavřeli již zmíněné navazující Memorandum o spolupráci a pomoci za účelem společného plánu pro získání strategického investora do Průmyslové zóny Mošnov.

Podle hejtmana Vondráka terminál v Mošnově přitáhne investic do krajského města i do celého kraje. „Posílení a zintenzivnění carga v průmyslové zóně také významně přispěje i k rozvoji Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Pro zdejší firmy to bude mít významný ekonomický přínos, pro region to bude znamenat výrazně nižší emise z nákladní automobilové dopravy, větší bezpečnost na silnicích a zlepšení životního prostředí, což je pro nás prioritní,“ uvedl Vondrák.

Areál OAMP se rozkládá na ploše 81 hektarů a po dokončení výstavby bude zahrnovat více než 353 tisíc metrů čtverečních skladových, výrobních a kancelářských ploch a nyní ho doplnil kombinovaný terminál. Jeho novým vlastníkem se stala společnost IF Invest East, člen skupiny Innofreight.

Petr Michal, šéf společnosti IF Invest, k nákupu uvedl, že jako specialista na modulární železniční logistická řešení je nadšený, že se může podílet na rozvoji infrastruktury intermodální dopravy v České republice. „A že můžeme našim zákazníkům a obchodním partnerům nabídnout další služby zaměřené na přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici,“ uvedl Michal.

