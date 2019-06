Železnice na pražské letiště začne vznikat za šest let, SŽDC vybrala novou variantu | E15.cz

Správa železniční dopravní cesty vybrala pro připravovanou trať k pražskému letišti novou, takzvanou jižní variantu střešovických tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem. Tunel povede pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U vojenské nemocnice. Vybraná varinta by měla být nejplynulejší ze zvažovaných tras, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Stavba úseku mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem, jehož podstatnou částí tunel je, by měla vyjít na přibližně 13,3 miliardy korun. Práce na stavbě by měly začít zhruba za šest let.