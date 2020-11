Anja Monradová z Dell Technologies: Každá firma musí hledat cesty, jak se zviditelnit v digitálním světě   | E15.cz

Jsme uprostřed globální pandemie, která způsobila spoustě firem těžkosti. Jakým výzvám jste museli během současné krize čelit?

Současná pandemie nás příliš nezasáhla. Většina našich zaměstnanců už byla v různé míře zvyklá pracovat z domova více než deset let. Někteří pracovali zcela na home office, jiní občas docházeli do kanceláře. Takže jsme měli celou infrastrukturu již víceméně připravenou. Na druhou stranu není úplně fér říci, že přepnout ze dne na den tým 160 tisíc lidí na trvalou práci z domova se obešlo bez problémů. Naši IT specialisté tvrdě pracovali dnem a nocí, aby se to mohlo uskutečnit. Ve skutečnosti to představuje obrovské množství lidí, kterým se náhle změnily pracovní podmínky. Ale podařilo se a všichni pracují. Samozřejmě nám velmi pomohlo, že už jsme před koronakrizí měli licenci na různé komunikační platformy jako je třeba Zoom a každý náš zaměstnanec vlastnil laptop.

Přinesla pandemie do vaší společnosti také nějaké technologické inovace?

V posledních měsících jsme sice uvedli na trh spousty nových technologických produktů, nicméně ty byly ve vývoji již delší dobu. Nebylo to tak, že by přišla pandemie a my kvůli tomu museli něco nového vynalézat. Inovujeme prakticky neustále. Každopádně v průběhu pandemie se určitě významně rozšířily různé trendy budoucnosti, například telemedicína. Naučili jsme se používat média a technologie jiným způsobem než dosud.

Jedním z největších problémů současné moderní doby je kyberbezpečnost. Posílila vaše firma v poslední době ochranu dat a zaměstnanců v digitálním prostředí?

Jelikož čtyřicet procent našich zaměstnanců pracovalo z domova již dříve, měli jsme stránku bezpečnosti vyřešenou. Máme velké bezpečnostní oddělení, které se podobnými hrozbami dlouhodobě zabývá a používá pokročilé metody ochrany. V poslední době jsme však určitě zaznamenali zvýšený počet takzvaných phishing útoků. Strávili jsme spoustu času především rozhovory s našimi zákazníky, které se snažíme na tato rizika upozorňovat, jelikož na rozdíl od nás ne všichni zákazníci byli zvyklí pracovat z domova.

Je vůbec možné v dnešní „nové době“ uspět pouze jako off-line společnost? Nebo je nutné, aby všichni podnikatelé přešli alespoň částečně do on-line světa?

V minulém roce jsme měli spousty prezentací, kde jsme představovali vize, jak budou technologie vypadat v roce 2030. Teď se ale díky nynějším podmínkám ten proces výrazně urychlil, a to, co jsme si mysleli, že bude běžné na konci dekády, už zjevně přijde třeba v roce 2022 či 2023. Projekty, které dříve trvalo uskutečnit dva nebo tři roky, jsou nyní hotové v řádech měsíců. Investovat do digitálních inovací je pro všechny dnešní podniky nezbytné. Dokonce i takové tradiční byznysy jako jsou například restaurace, musí začít hledat cesty, jak se zviditelnit v digitálním světě.

Dell je jednou ze společností, které významně investují do automatizace, to jest zaměstnanci jsou postupně nahrazováni technologiemi. Myslíte si, že je to dobrá cesta? Nemáte obavy, že tím přispíváte k růstu globální nezaměstnanosti?

Osobně jsem velmi fascinována technologiemi a tím, jaký mají dopad na naše životy. Já věřím, že technologie mohou vykonat mnoho dobrého. Je pravda, že některé staré, fyzicky náročné pracovní pozice kvůli technologickému pokroku vymizí, nicméně řada nových, nesmírně zajímavých profesí se díky tomu naopak objeví. V budoucnu by mohly existovat pracovní týmy, které se budou skládat z lidí i robotů. Například v Japonsku již teď používají roboty k provádění testů na COVID-19 a uvažuje se dokonce o tom, že by za pár let mohli provádět i vakcinaci. Dá se tedy říct, že roboti mohou převzít náročné či nebezpečné druhy prací, které stejně nechceme dělat.

Aplikovat někomu vakcínu je ale velmi zodpovědná práce. Myslíte, že i takové důležité profese jako jsou lékaři mohou být časem nahrazeny roboty?

Jsem přesvědčena, že pokud to budeme chtít, tak je to možné. Již teď víme, že stroje jsou schopny provádět diagnózy, a to dokonce s větší rychlostí a přesností než lidští doktoři. Ale nemyslím si, že roboti jednou zcela lékaře nahradí. Spíše s nimi budou spolupracovat. Také bych preferovala, aby mi špatnou zprávu o mém zdraví oznámil člověk a byl tím, kdo se mě snaží uklidnit. Stejné je to třeba ve vzdělání. Když budeme chtít, technologie mohou nahradit učitele, ale pravděpodobněji skončíme u kombinace lidského učitele a stroje.

Jste manažerkou Dellu ve 32 státech. Jsou mezi jednotlivými trhy, na kterých působíte, velké rozdíly? Je něco speciálního na České republice?

Každá země je trochu jiná a svým způsobem speciální. Ale v tom právě spočívá krása naší práce. Poznávat rozmanitost různých trhů. Kultury jsou odlišné, ale zase třeba technologické požadavky jsou všude stejné, jak v západní, tak východní Evropě. Takže v tomto smyslu řešíme ve všech státech pořád ty samé problémy.

Jste také jednou z mála žen, které se podařilo výrazně uspět v IT sektoru. Proč myslíte, že je tak málo žen v tomto průmyslovém odvětví? Snaží se s tím vaše společnost něco dělat?

Žen je v technologickém průmyslu skutečně málo a pořád bojujeme s tím, jak je do tohoto sektoru nalákat. Je proto hned několik důvodů. Ženy bohužel většinou nevěří, že IT je oblast, ve které chtějí pracovat. Pracujeme však na tom, abychom tento trend změnili. Obcházíme základní a střední školy a snažíme se dívky motivovat k tomu, aby vstoupily do našeho odvětví. Přesvědčujeme je, že prostřednictvím IT mohou pro lidstvo vykonat mnoho dobrého, že je to ve skutečnosti práce s lidmi. Tato rétorika je přitahuje mnohem více, takže podle toho upravujeme rovněž znění našich pracovních inzerátů. Místo toho, abychom uváděli, že jsme největší a nejrychleji se rozvíjející firma a taková ta hesla, která imponují spíše mužům, mluvíme o tom, co vlastně IT dělá, což více láká ženy. Snažíme se také nabourat zažitý obrázek, že typický úspěšný manažer je muž, běloch, kolem padesáti let, protože tak si dnes stále většina lidí představuje vůdčí osobnost.

Byla byste tedy pro zavedení nějakých kvót, aby firmy třeba musely povinně přijímat určitý počet žen?

Jsme původně americká společnost a když nabíráme nové zaměstnance, musíme se ujistit, že máme dostatek rozmanitých kandidátů. Jedním z našich cílů je, že k roku 2030 budou ženy tvořit padesát procent všech našich zaměstnanců a čtyřicet procent všech našich manažerů, což je velmi ambiciózní cíl. Můžete tomu klidně říkat kvóty, ale to je to, v co my věříme.