Od křížení ulic Ostrovní a Nádražní ve směru ke Zlíchovu dnes pražský Smíchov zažívá radikální proměnu. Rostou tu nové bloky domů a z prachu stavenišť se postupně rodí nejen byty a kanceláře, ale také parky a obchody i bezmála kilometr dlouhý bulvár. Přestavbou za miliardy korun prochází rovněž dopravní terminál Smíchov.

Na rohu Moulíkovy ulice, vedoucí od Smíchovského nádraží ke Strakonické, už několik let stojí moderní kancelářská budova River Corner. V ní kromě dalších firem sídlí také Capexus, české design & build studio, které se specializuje na návrhy a realizace komerčních prostor i poradenství v oblasti pracovního prostředí. Na trh vstoupilo v roce 2011 a dnes už má za sebou dlouhou řadu velmi různorodých projektů pro start-­upy, menší firmy i pro významné nadnárodní korporace.

S prací studia se může setkat každý, kdo do River Corner vejde. Z jeho pera totiž pochází nový vzhled recepce a lobby. Jako inspirativní, do posledního detailu promyšlený a zároveň rozmanitý showroom slouží jeho vlastní kanceláře situované do třetího nadzemního podlaží této pětipatrové budovy.

A jak své pracovní prostory v River Corner vnímají lidé, kteří ve studiu Capexus pracují?

Alexandra Tomášková, CCO

Na našich kancelářích miluju, že slouží jako showroom. Když vezmeme klienta k nám, velmi rychle si udělá představu o různých řešeních, materiálech, nápadech a kvalitě, s jakou k naší práci přistupujeme. Sebelepší powerpointová prezentace tento účel nesplní. A výhled na Vyšehrad a řeku Vltavu, který tahle budova nabízí, je úžasný bonus!

Alena Kastelic, HR manager

Jako zaměstnankyně nejvíc oceňuji rozmanitost prostor, čistotu designu, pohodlné židle a hrající hudbu. Myslím si, že atmosféru v práci určují nejen lidé, ale i prostory. A to, že na ně zaměstnavatel myslí, je pro mě benefitem, který i jako HR manažerka ráda zdůrazňuji našim kandidátům. Oblíbené místo nemám, ale v Capexu si vždy vyberu podle potřeby a chuti.

Josef Kovařík, junior technical designer HVAC

Jako projektant HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning – pozn. red.) na našich kancelářích oceňuji hlavně flexibilitu. Open space mi umožňuje konzultovat pracovní záležitosti s více kolegy najednou, a když potřebuji klid na soustředění, využívám phone boothy, které mám všude po ruce. Mými nejoblíbenějšími místy jsou terasa a naše firemní kavárna, kde se s kolegy scházíme na společný oběd nebo kávu.

Jan Andrle, head of architecture

Naše kanceláře mně a mému týmu poskytují skvělou podporu při jednání s klienty o designu jejich budoucích pracovních prostor. Při návrhu jsme je koncipovali jako showroom či přesněji jako výkladní skříň kvalitního interiérového designu. Klienti si tak mohou velmi dobře představit širokou paletu možných řešení ještě předtím, než se pustíme do tvorby návrhu na míru.

Lucie Hudák Malá, head of workplace consultancy

Za poslední roky (asi díky hybridním schůzkám) se rozmohl zvyk brát si do zasedačky notebook a během schůzky si do něj „psát poznámky“. A proto v kanceláři Capexu miluju možnost dát si setkání na pohovce s výhledem na Vyšehrad nebo v jógovně, kde sedíme na bobících. To dá setkání hravý nádech a rozbíjí to stereotyp strnulé pozice u pracovního stolu.