Kvalitní kávu berou zaměstnanci jako jeden z hlavních benefitů, tvrdí manažer Nespressa | E15.cz

Chránit životní prostředí a zároveň poskytnout kvalitní kávu. To jsou podle ředitele divize Nespresso Professional Josefa Dandy jedny z klíčových prvků pro pozitivní náladu v kancelářích. „Kávovar funguje jako pomyslný středobod, kde se kolegové setkávají, hovoří spolu a mají příležitost navázat mezilidské vztahy,“ říká Danda v rozhovoru s E15 a byznys.

Kávu dodáváte dlouhé roky do velkých společností – banky, operátoři, IT nebo farmaceutické firmy. Jak se podle vás mění vnímání kávy na pracovišti?

Kávu a kávovary dodáváme do firem už od roku 2007 a za tu dobu je vidět posun ve vnímání kávy. Dnešní doba je velmi rychlá, chceme mít všechno kvalitní a chceme to teď. A to platí i pro kávu. Poslední průzkumy ukazují, že kvalitní kávu oceňují zaměstnanci jako jeden z nejdůležitejších benefitů. Kávovar funguje jako pomyslný středobod, kde se kolegové setkávají, hovoří spolu a mají příležitost navázat mezilidské vztahy. Navíc osobní setkání nad šálkem kávy probouzí kreativitu.

Takže si firma kvalitní kávou pěstuje u zaměstnanců pozitivní obrázek?

Přesně tak. Díky naší kávě mohou firmy ukázat, že jim na výběru obchodního partnera záleží a oblast udržitelnosti je pro ně důležitá. Například náš program AAA Sustainable Quality podporuje ekologické pěstování kávy a farmářům se tak zvyšuje životní úroveň. Zároveň ukazujeme na fakt, že hliník je nekonečně recyklovatelný – díky uzavřenému recyklačnímu systému je cesta od kávového zrnka až po prázdnou kapsli ve všech směrech pozitivní a udržitelná.

Klienti odevzdají použité kapsle v jednom z Nespresso sběrných míst, případně mohou využít bezplatného kurýra. Kapsle jsou následně dopraveny na speciální recyklační linku, na které se od kapsle oddělí kávová sedlina. Z ní se poté stane hodnotné přírodní hnojivo. Separovaný hliník je nakonec dál zpracováván a využívá se na výrobu dalších předmětů.

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí se může týkat i provozu přístrojů. Co vy a vaše kávovary, mají z hlediska udržitelnosti nějaký přínos?

Samozřejmě. Před nedávnem jsme přišli s kávovarem Nespresso Momento, určeným zejména pro kancelářský sektor. Součástky kávovaru mají dlouhou životnost a lze je snadno opravit nebo vyměnit. Balení je samozřejmě recyklovatelné a nastavení přístroje minimalizuje spotřebu vody i energie, čímž zmenšuje dopad na životní prostředí.

Dá se vůbec v oblasti kávovarů stále přijít s něčím novým?

Kávovary vyvíjíme dle priorit klientů. Velký důraz jsme u Momenta kladli i na snížení hlučnosti kávovaru. Přístroj umí kávu připravovat opravdu velmi tiše a tak se hodí i do konferenčních místností a můžete si tak připravit svoji oblíbenou kávu i během jednání.