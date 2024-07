Sběr dat na internetu nabývá díky EU na transparentnosti

V současné době je tato činnost stále zjevnější, tedy transparentnější a vyžaduje souhlas klienta. Jde o důsledek legislativy Evropské unie. Ta nutí provozovatele webových stránek stále více respektovat soukromí uživatele a svobodný souhlas.

Častým řešením bývá metoda „Pay or OK“. Ta dává na výběr mezi souhlasem se sběrem dat, zpravidla přes cookies, nebo platbou za obsah. Jak totiž Otčenášková připomíná, souhlas může být různě široký, stejně tak se za platbou může nacházet různý rozsah zpřístupněných textů či služeb. Zatím od českých dozorových orgánů neexistuje žádné vodítko, jak by to mělo vypadat ideálně.

Behaviorální reklama je cílená podle chování uživatele, a proto je považována za mnohem účinnější.