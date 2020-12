Manažer Consequ Vácha: Lidé mají falešný dojem, že je investice do nemovitosti stabilní | E15.cz

Zájem Čechů o investování roste i v období pandemie. Celkový objem investic sice zůstává na loňských úrovních kvůli tomu, že část investorů v obavách z budoucího vývoje na trzích letos stáhla svoje peníze na běžné účty v bankách. Nicméně přibývá lidí, kteří chtějí, aby jejich peníze neztrácely hodnotu. Mimo jiné je to dané i tím, že investování se dostává do módy mezi mladými lidmi, kteří si na prahu plnoletosti sáhnou na svůj vlastní opravdový příjem, uvádí Lukáš Vácha, obchodní ředitel společnosti Conseq Investment Management, která Čechům spravuje majetek ve výši přes 70 miliard korun.

Letošní vývoj na kapitálových trzích, které se v březnu kvůli pandemii propadly ze svých historických maxim dosažených jen o několik týdnů dříve, aby následně strmě rostly, přilákal pozornost širší veřejnosti, včetně mladých. Pomohla také pestrá nabídka uživatelsky přívětivých mobilních aplikací, jež umožnují obchodovat na burzách za nulové nebo velmi nízké poplatky. „Vidina zdánlivě bezpracného příjmu je pro mladé zajímavá. Zároveň většinou nechtějí nad investicemi moc přemýšlet. Požadují jednoduché a přímočaré produkty, které jsou spojené s nějakým pro ně aktuálně zajímavým tématem,“ říká Vácha v rozhovoru ze speciální série PFI Talks, který si můžete pustit ve formě videozáznamu či podcastu.

Bez ohledu na věk a výši majetku je základním cílem většiny investorů zhodnocení jejich peněz alespoň o inflaci tak, aby si jejich prostředky zachovaly kupní sílu. Tradiční pohled na inflaci, jakožto změnu ceny spotřebního koše, ale může být podle Váchy pro potřeby investování problematický. „Na otázku, co je inflace, by si měl každý odpovědět individuálně. Pro někoho je to cena banánů, pro jiného je důležitá cena jeho nemovitého majetku, kterého má velký podíl,“ popisuje Vácha s tím, že jak česká společnost bohatne, relativně více investuje a relativně méně spotřebovává.

I to je podle Váchy jeden z důvodů, proč v posledních letech v Česku tak rychle rostly ceny nemovitostí. „Nemovitosti jsou pro české investory modlou. Považují je za něco, co je absolutně bezpečné. Je to ta cihla, kterou jim nikdo nesebere, mohou si na ni sáhnout, vyvolává v nich emoce. Ve skutečnosti je ale taková představa chimérou,“ říká Vácha. I s nemovitostmi se podle něj pojí kolísavost cen, jen není tak dobře vidět. „Když si koupíte dům, nikdo vám ho každý den nepřeceňuje. Neříká, že teď je o sto tisíc dražší, nebo o půl milionu levnější. Dokud ho ale neprodáte, nevíte, jakou má doopravdy hodnotu. Proto dostanete falešný dojem, že je to zcela stabilní investice,“ dodává.

Investice do nemovitosti mohou být výnosné i nadále, lidé by ale měli podle Váchy počítat s tím, že zisky z tohoto typu investic se mohou v čase měnit. „Kupuji-li byt s vidinou, že mi bude z nájmu přinášet pět procent ročně, může to nakonec dopadnout tak, že za pět let to budou už jen dvě procenta,“ popisuje obchodní ředitel společnosti Conseq. Ani na druhou složku výnosu investování do nemovitostí – růst jejich tržní ceny – se už podle Váchy nedá spoléhat tak, jako dosud. „K nějakému ochlazení na nemovitostním trhu určitě dojde. Minimálně v některých segmentech lze počítat se stagnací, ale může přijít i menší pokles. Příliš velkou katastrofu bych však na druhou stranu nečekal. Hodně záleží na tom, o jakých typech nemovitostí se bavíme a v jaké jsou lokalitě.“

Podcast si můžete poslechnout zde.

Kromě tradiční diverzifikace mezi aktivy jako jsou akcie, státní i firemní dluhopisy, nemovitosti či další alternativní investice, dává podle Váchy smysl v portfoliu pracovat i s různými investičními styly. Aktivní investování tak lze doplňovat pasivní strategií, například v podobě nízkonákladových investic do ETF fondů, jež kopírují akciové indexy. Obliba takového investování však v poslední době roste podle Váchy natolik, že touto formou zobchodované objemy už se blíží hranici, za kterou trhy začnou ztrácet jednu ze svých základních funkcí – nasměrovat peníze tam, kde to dává ekonomický smysl. „V posledních letech se velice daří takzvaným růstovým akciím, tedy často technologickým firmám typu Tesla, což jsou cenné papíry firem, které velmi rychle rostou, ale v drtivé většině ještě negenerují svým akcionářům žádný reálný zisk. Investoři jsou přesto za tyto firmy dnes schopni zaplatit nesmyslně vysoké násobky ročních tržeb.“

Ať už investor zvolí jakoukoliv strategii nebo kombinaci aktiv, měl by mít podle Váchy vždy na paměti skutečnost, že s investováním se pojí odpovědnost. „Neexistuje, že budu mít vysoký výnos a žádné starosti, to od sebe nejde odtrhnout,“ uzavírá obchodní ředitel Consequ.