Spurný: Audit ke spojení Monety a Air Bank je hotový. Jednáme o ceně | E15.cz

Podstata plánu spočívá v tom, že by Moneta fúzovala se společnostmi PPF a za to by této finanční skupině zaplatila svými akciemi, čímž by se celkově PPF dostala k 57 procentům nově vzniklé společnosti. PPF má nyní podíl v Monetě zhruba 28 procent. Podíl získala i díky nabídce odkupu akcií za 80 korun za jednu.

PPF podle Spurného do Monety při odkupu jejích akcií investovala 11,3 miliardy korun, což je 1,5násobek čisté účetní hodnoty Monety. Připustil, že by bylo nezodpovědné říct, že „věci nekomplikuje“ nedávná smrt majitele PPF a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Vedoucí manažeři PPF ale podle něj deklarují, že chtějí transakci dokončit.

Případná akvizice by se mohla podle Spurného uskutečnit v létě, v prvních letech by měly fungovat souběžně obě značky. Uvažuje se o mixu obou značek, případně i o úplně novém názvu.

„Banka na to, aby mohla existovat a prosperovat, platit dividendy, tak musí být velká, to si obě strany uvědomují,“ řekl Spurný. Poukázal na to, že spojením by vznikla banka s bilanční sumou 500 miliard Kč. Moneta Money Bank má nyní zhruba 1,4 milionu klientů, Air Bank víc než 1,2 milionu.

Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, a to od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 44 miliard eur (zhruba 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98 tisíc lidí.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.