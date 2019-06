Rallye legenda jménem Lancia Stratos. Připomeňte si její příběh | E15.cz

Lancia je dnes už jen přežívající značkou, z většiny trhů se stáhla a na domácím italském trhu nabízí jen malý hatchback Ypsilon. Přitom kdysi bývala slavným výrobcem s inovativními myšlenkami. Jedním z nejznámějších jejích děl je Stratos, maličké kupé ze sedmdesátých let. Pojďme si připomenout jeho příběh.

Když však chceme mluvit o Stratosu, musíme se vrátit ještě více do historie, a to k původnímu konceptu Bertone Stratos Zero, od jehož premiéry uplyne příští rok už padesát let. S pozdějším sériovým autem neměl tvarově nic společného, jednalo se o dosti odvážnou studii, kterou nevytvořil nikdo menší než Marcello Gandini. Dvoumístné klínovité kupé nemělo dveře, jen výklopnou přední část, kterou se vstupovalo dovnitř. Sloupek řízení byl pochopitelně také sklopný, řidič po usednutí přitáhl volant zpátky k sobě.

Výsledek Gandiniho snažení, který vznikal v naprosté tajnosti, mohli poprvé spatřit návštěvníci autosalonu v Turíně v roce 1970. Futuristická kosmická loď (lepší přirovnání asi neexistuje) doslova šokovala a všude se o ní psalo, stala se největší hvězdou přehlídky. Samotný Cesare Fiorio, tehdejší šéf závodního oddělení Lancie, se na ni byl podívat nejméně třikrát. Auto se původně mělo jmenovat Stratoline, nakonec byl ale název zkrácen, jeden z návrhářů údajně poznamenal, že vypadá, jako by spadlo ze stratosféry.