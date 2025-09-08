Garáže jako Lego: Byznysmeni postavili úspěch na investiční horečce
Tahle investiční příležitost se stává hitem. Nevyžaduje velkou vstupní částku a za poslední čtyři roky vynesla investorům i sto procent. Řeč je o boomu investičních garáží, který sám o sobě stvořil specifický paralelní byznys, který dal vzniknout třeba firmě Gardeon. Podnik bratrů Martina a Marka Cholevových vyrábí montované garáže, které přirovnává k Legu. Hlad investorů jej vynesl do padesátky evropských firem s nejvyšším složeným ročním růstem tržeb za desetiletí podle listu Financial Times. Rostou i další podobné firmy v oboru.
Že garáže lákají drobné investory, není s podivem. Podle dat serveru Sreality stouply meziročně ceny garáží v průměru o 6,3 procenta, v oboru ale panují velké regionální rozdíly. Třeba Jihočeský kraj si připsal 13,5procentní růst. Dlouhodobější analýza společnosti FérMakléři zase říká, že například v Brně se samostatně stojící garáž prodávala v roce 2020 v průměru za 386 tisíc korun. V roce 2024 se průměr pohyboval už kolem 744 tisíc korun, což znamená cenový růst 97 procent.
„Měli jsme to štěstí, že nás otec brával na zahraniční veletrhy. Jednou jsme něco podobného viděli v Německu a říkali jsme si, že to bude skvělá příležitost i pro nás, až lidé přestanou mít chuť dělat si všechno sami. To jsme ještě netušili, jak brzy ta doba přijde,“ říká spolumajitel firmy Gardeon Martin Choleva.
Společnost založili s bratrem na Slovensku v roce 2013, o deset let později přišli do Česka, kde od té doby zaznamenávají v obratech každoročně stoprocentní růst. Jejich moduly se ale dají koupit i v Německu a letos expandují do Maďarska. „Začali jsme asi na dvaceti objednaných garážích za rok, teď to bývá kolem patnácti set. Letos jsme už na tisícovce, přičemž vrchol sezony teprve čekáme,“ popisuje Martin Choleva.
Kromě 46. místa v long term byznys žebříčku deníku Financial Times pro rok 2025 se také firma bratří Cholevových třikrát dostala mezi tisícovku nejrychleji rostoucích firem v Evropské unii. Mezi konkurencí technologických startupů je její byznys unikát. „Garáže vypadají dobře, jsou bezpečné, cenově dostupné a zákazníci je umí několikanásobně zhodnotit,“ vyjmenovává spolumajitel.
Pořizovací cena se pohybuje v nižších jednotkách stovek tisíc korun. Zákazník musí najít jen vhodný pozemek, o vyřízení dokumentace se postarají lidé z Gardeonu. „Je to mobilní montovaná garáž, která se dá posunout nebo zase rozmontovat. Naší velkou inovací jsou stavební panely. Jsou dopředu omítnuté, fungují jako kostky Lega, montují se podle toho, jak si zde garáž navrhnete. Více než devadesát procent z nich je absolutně na míru,“ vyjmenovává šéf firmy. Firma má i další byznys s pergolami a přístřešky, garáže ale v jejích tržbách dominují.
Podobně se na modulární garáže vrhla i společnost Fabreo. Byť čistě technicky je její přístup odlišný, investorsky jde o týž princip. „Stále častěji se k nám obracejí i investoři, kteří vidí obrovskou příležitost v renovaci zastaralých řadových garáží po celé ČR. Zajímavá je pro ně především rychlost dodání garáží v řádu dvou tří měsíců či flexibilita v rámci místa instalace,“ popisuje obchodní manažerka firmy Lucie Svobodová.
Privátní zákazníci podle ní stále častěji objednávají garáže ve vyšší výbavě, včetně chytrých technologií, moderního designového opláštění nebo integrovaných nabíjecích stanic pro elektromobily. „Investoři akcentují zejména základní výbavu a upřednostňují rychlost dodání. Přibývá i opakovaných klientů, kteří si po prvním projektu objednávají další modulární stavby. Dá se tedy říci, že modulární garáže se z doplňkové služby staly jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v našem portfoliu,“ doplnila. Zatímco dříve firma evidovala jednotlivé zakázky, dnes údajně registruje podle poptávky na celé projekty investičních řadových garáží.
Garáže mezitím neztrácejí na atraktivitě. Podle dat z letošního dubna 2025 dosáhla meziroční změna cen garáží 18,5 procenta, což je nejvyšší růst mezi všemi typy nemovitostí. Průměrná cena za čtvereční metr dosahovala 29 357 korun.