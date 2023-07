Jaké zajímavé podniky se objevily v Praze a v Brně | e15.cz

Alcron Restaurant

Z velkých jmen se dočkal znovuotevření Alcron Restaurant v hotelu, který nyní nese název Almanac X Prague. Restaurace však v rámci hotelu změnila umístění a nahradila prostornou La Rotonde, v níž se před rozsáhlou rekonstrukcí podávaly mimo jiné i populární brunche.

Malý luxusní a intimní prostor Alcronu je minulostí, ale podle dostupných informací není vyloučené, že původní část hotelu, kde restaurace sídlila, opět ožije. Před dokončením je rovněž velkorysá zahrádka, takže byznys obědy pod širým nebem v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí na sebe nenechají dlouho čekat. Do pozice šéfkuchařky nastoupila Eliška Hromková s bohatou praxí ze zahraničí, ale i z restaurace Kalina Cuisine & Vins nebo uvolněného Výčepu na Korunní.

Její zkušenosti se v aktuálním menu skvěle odrážejí. Fine diningově laděná jídla obsahují hravé prvky jako křupavou kuřecí kůži na filetu z candáta nebo výraznou omáčku z černého česneku, která doplňuje už tak zábavné pečené uzené zelí s pastinákovým pyré a praženými vlašskými ořechy.

Alcron restaurant Autor: Alcron restaurant

Elias Coffee Shop Prague

V čele hotelu Almanac X Prague vyrostla přímo do ulice nová kavárna Elias Coffee Shop Prague, která přivítala první hosty hned po Velikonocích. Pracují tam s výběrovou kávou od liberecké pražírny Nordbeans a podávat se má vegetariánské a veganské občerstvení. Oproti standardním sterilním hotelovým kavárnám je to docela změna.

No. 211 Café & Wine

Netypická kavárna na nečekaném místě otevřela už zkraje zimy ve Valkounském domě v těsné blízkosti Pražského hradu. Kavárnu No. 211 Café & Wine najdete v domě s výrazně zdobenou fasádou, který svého času vlastnil Jan Blažej Santini-Aichel. Nyní v něm sídlí luxusní butikový hotel se zachovanými historickými prvky a kavárna sloužící hotelovým hostům i veřejnosti.

Podnik založil Jakub Franke, zkušený sommeliér, který působil mimo jiné v restauraci Dian nebo ve vinném baru Autentista. V Nerudovce skloubil své znalosti vína i přípravy kávy, k nimž přidal mimořádnou pohostinnost, jaká u nás rozhodně není obvyklá. Nemusíte se bát ani astronomických cen ani hlučných hostů. Základem nabídky je výběrová káva, naturální vína, domácí buchty a koláče, celodenní snídaně i malá jídla. K večeru se z kavárny stává vinný bar a jarní sklenička v podhradí chutná o to lépe.

№211 Café & Wine Autor: №211 Café & Wine

Šodó

Počátkem února se konečně dočkali i fanoušci populárních foodie párů, Taste of Prague, který tvoří Zuzana Daňková a Jan Valenta, a značka PG Foodies – tedy Gabriela a Petr Ogurčákovi, manželé provozující populární karlínskou kavárnu Etapa. Ti společně otevřeli bistro Šodó, kde se od prvního dne dveře netrhnou.

Šodó láká i na krásný interiér navržený Adélou Lipár Kudrnovou. Malý prostor vyžadoval plánování každého detailu. Budete tu těsně obklopeni krásou i dalšími hosty. Stejně promyšlená jako interiér jsou i jídla Ondřeje Dufka, která už přešla ze zimního do jarního menu. V nabídce najdete vejce na několik způsobů, logicky nechybí buchtičky se šodó ani skvělá zeleninová jídla, která zastanou menší oběd. Vražedně dobré jsou sladkosti, které doplňují pozorně připravenou výběrovou kávu. Sympatická je i nabídka vín a jednoduchých drinků.

Bjukitchen bistro

Vlastní dlouho předem avizovaný podnik Bjukitchen bistro rozjela Bára Karpíšková, manželka zakladatele skupiny Ambiente Tomáše Karpíška, který už roky udává směr české gastronomie. Výše zmiňované Šodó a bistro Bjukitchen mají mnoho společného. I tohle bistro je krásné, stejně tak by mohlo být v Paříži, Kodani nebo v New Yorku.

Také tady se kreativně pracuje se zeleninou a vejci, nechybějí dobré sladkosti a výběrová káva. Prostor je ale velkorysejší, myslí tu i na nejmenší, pro které je připravený dětský koutek s kuchyňkou. Nedílnou součástí nabídky jsou sladké i slané kaše, polévky, skvěle zpracovaná sezonní zelenina, ale neznamená to, že se tu nutně vyhýbají masu. Specialitou je kakaovo-kokosová granola a mrkvové rohlíčky podle babi Mařenky. Snídaně a lehké obědy si tu užijete.

Bjukitchen Autor: Bjukitchen

Na břehu Rhôny

Zkrátka nepřišlo ani Brno. O rozruch se postaral tamní populární podnikatel v gastronomii Janko Martinkovič. Kdysi dal štatlu poznat špičkovou japonskou kuchyni v podobě restaurace Koishi, nyní stojí za otevřením největší provozovny ze sítě vinoték Na břehu Rhôny. Prostorný dvoupatrový podnik v živém centru města se od otevření těší zájmu hostů.

Tahákem není jen obrovská nabídka francouzských vín, z nich některá budete na jiných místech shánět marně, ale i sofistikovaná kuchyně Jakuba Zatloukala Škaroupky. Ten je v Brně známou firmou. V čerstvé paměti můžete mít jeho sofistikovaná jídla, která připravoval v nedalekém Atelier bar & bistro. Na břehu Rhôny se nedrží nijak zpátky. Ochutnat můžete žabí stehýnka, šneky nebo obří slávky s květákem a chorizem.

Chi Xiao Mian

Nedávno otevřená čínská restaurace Chi Xiao Mian se nepřekvapivě zaměřuje na siao mien (v mezinárodní transkripci čínštiny, již zachováváme v názvu podniku, xiao mian – pozn. red.), tedy drobné nudle, které jsou typické pro Čchung-čching na jihozápadě Číny. Nudle z pšeničné mouky jsou čerstvě vyráběné na místě.

Na výběr je několik druhů výrazně ochucených vývarů (zeleninový, kuřecí, hovězí), vždy s nudlemi, více než deseti druhy koření, s masem nebo tofu a zeleninou. Některé jsou pálivější, jiné docela jemné, byť chilli a chilli olejem typickým pro sečuánskou kuchyni se tu nešetří. V nabídce nechybějí ani plněné knedlíčky wonton, dobře známý okurkový salát a z předkrmů nás zaujalo i misty egg – vaječné želé s krevetami a vepřovým masem. Milovníci autentické čínské kuchyně by tohle místo rozhodně vynechat neměli.

Chi Xiao Mian Autor: Chi Xiao Mian

CO CHYSTÁ

Oldřich Sahajdák,

šéfkuchař La Degustation Bohême Bourgeoise

Restaurant Marie B.

Co?

Spolu s lidmi z La Degustation Bohême Bourgeoise chystáme druhou hospodu. Bude se jmenovat Marie B., jako kniha Marie B. Svobodové, podle které vaříme od otevření La Degustation Boheme Bourgeoise.

Kdo?

Tým lidí, kteří jsou v La Degustation Boheme Bourgeoise, šéfkuchařem bude Jiří Šoura.

Kdy?

Otevírat bychom chtěli v červnu.

Kde?

V Dlouhé ulici v Praze, v místě, kde býval antik, tedy v bezprostředním sousedství Bokovky.

Pro koho?

Na toto bych nerad odpovídal, mám pocit, že bych někoho vyloučil, když ho nezmíním…

O co tam půjde?

Servírovat budeme jídlo, které vychází z toho, co dnes tvoříme v La Degustation Bohême Bourgeoise. V obou podnicích se bude pracovat se stejnými surovinami. Častokrát jsme ale narazili na jídla, která se nám líbila, jenže nezapadala do naší filozofie využívat české suroviny, které seženeme do 250 km od Haštalského náměstí, tudíž jsme je zavrhli. V Marii B. můžeme konečně vyzkoušet recepty ze „šuplíku“ a sáhnout po exotických surovinách. Tam, kde bychom normálně přidali ocet nebo šťávu z rebarbory, využijeme třeba japonské yuzu, a rybí omáčka nemusí být nutně kapří.

CO CHYSTÁ

Radek Kašpárek,

šéfkuchař Field Restaurant

Restaurant 420

Co?

420. Moderní, lehce přidrzlá česká kuchyně na Staroměstském náměstí.

Kdo?

Za tímto projektem stojí spolumajitelé michelinské restaurace Field. Restauraci otvírá Radek Kašpárek a Miroslav Nosek, šéfkuchařem bude Marek Kominek.

Kdy?

Druhá půlka roku 2023.

Pro koho?

Pro větší skupiny, které se chtějí bavit a hodovat. Pro foodies, které baví experimentovat. Pro české turisty, kteří zavítají do Prahy. Pro zahraniční turisty, kteří si mohou být jistí, že v historickém centru Prahy najdou stoprocentně autentickou a kvalitní službu.

O co tam půjde?

Přinášíme na Staroměstské náměstí kvalitní gastronomii. Vaříme českou moderní kuchyni a se smyslem pro humor a nadsázku experimentujeme a zkoumáme její hranice.

CO CHYSTÁ

Vojtěch Václavík,

zakladatel a spolumajitel Kro Kitchen

Restaurant Alma

Co?

Naším nejnovějším projektem je Alma, pojmenovaná podle prvorepublikového kina, které dřív bývalo na stejné adrese.

Kdo?

Almu připravujeme s Petrem Němcem a dalšími lidmi okolo Kro Kitchen. Povedlo se nám dát dohromady partu skvělých profesionálů a super lidí k tomu. Šéfkuchaři budou Petr Žídek a Michal Daněk, generální manager Juraj Pilát, šéf barman Pavel Sochor, vinný bar a kartu má na starosti Dragan Bogdanovič s Honzou Čulíkem v zádech.

Kdy?

Opening se chystá na začátek června.

Kde?

V Jirchářích 8 na Praze 1.

Pro koho?

Chceme, aby Alma byla novým gastronomickým a kulturním srdcem Vojtěšské čtvrti, kde se hosté budou cítit doma od první ranní kávy až po večerní drink. Serióznější, ale pořád odlehčený fresh podnik plný nápadů a energie.

O co tam půjde?

Vedle restaurace postavené na otevřené kuchyni, přípravě na ohni i práci se známými i neznámými ingrediencemi ze spřátelených lokálních farem, lesů i luk, bude prostor navržený studiem Neuhausl-Hunal zahrnovat také koktejl bar, kavárnu, wine bar, fermentační laboratoř, zrárnu masa, zahrádku ve vnitrobloku i prostory na nejrůznější kulturní i privátní akce v historickém sklepě.

CO CHYSTÁ

Petr Soukal, zakladatel a spolumajitel Da Pietro Plzeň a Da Pietro Grill

Pizzeria Da Pietro

Co?

Pizzeria Da Pietro – moderní neapolská pizza.

Kdo?

Stejně jako za plzeňskou pobočku a Da Pietro Grill za tím stojím já a můj společník Martin Mečír, který má na starosti ekonomiku podniku.

Kdy?

Konec léta / podzim 2023

Kde?

Praha 2, Vinohrady, Bělehradská – kousek od I. P. Pavlova.

Pro koho?

Pro všechny příznivce neapolské pizzy z těch nejlepších surovin.

O co tam půjde?

Neapolská pizza, neapolský smažený street food a naturální vína.

CO CHYSTÁ

Tomáš Oujezdský,

zakladatel a majitel Mr. HotDoG a Big Smokers

Sandwich Rodeo

Co?

Sandwich Rodeo – sendvič deli a bar.

Kdo?

Tomáš Oujezdský / Mr.HotDoG / BIG SMOKERS

Kdy?

Druhá půlka května.

Kde?

Milady Horákové 43, Praha 7 (vedle Mr.HotDoG).

Pro koho?

Pro všechny, kteří mají rádi sendviče, pivo, víno a koktejly.

O co tam půjde?

O všechno jmenované, o sendviče, pivo, víno a o koktejly.