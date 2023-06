Home office je cesta do pekel, říká Budník. Vidět se každý den není nutné, oponuje Čupr | e15.cz

„Startupy využívají práci na dálku… Podle mne cesta do pekla. Zejména malé týmy na začátku si budují kulturu a ducha, a to podle mne nejde na dálku (a nebo jsem fakt starý),“ napsal Budník.

Podle ředitele projektu Hlídač státu Michala Bláhy firmy často nemají na výběr. „Je to často způsob, jak vůbec tým sestavit (zejména při lokálním nedostatku talentů) a technologie to dnes umožňují nejsnáze, co to kdy šlo“. Připouští také, že práce na dálku může také mít své nevýhody, a není ideální pro všechny tipy lidí.

Zakladatel online supermarketu Rohlik.cz Tomáš Čupr si myslí, že využití práce z domova záleží převážně na typu firmy. Podle něho může být home office dobrá alternativa pro jednoproduktové softwarové firmy, ale pro společnosti s komplikovanějších produkčním procesem jako logistika, marketing či prodej je potřeba pravidelný osobní styk. Ten ale rozhodně nemusí být každodenní, dodává Čupr.

„Během covidového období jsme nastavili systém práce z domova, který jsme zachovali do současnosti, a zatím na něm nehodláme nic měnit. Home office vnímáme jako benefit a nikoho nenutíme ho využívat,“ řekla HR ředitelka Sodexo Benefity Martina Machová.

Během koronavirové krize byli velcí technologičtí giganti jako Google, Meta nebo Apple první, kteří umožnili práci na dálku a popularizovali home office. V souvislosti s tím, jak ceny jejich akcií utrpěly ztráty, se mnoho z těchto společností rozhodlo změnit politiku ohledně práce na dálku a začalo povolávat zaměstnance zpátky do kanceláře. Například ve společnosti Google v Česku a na Slovensku, jak potvrdila mluvčí firmy Alžběta Houzarová, většina zaměstnanců aktuálně pracuje v takzvaném hybridním režimu. To obnáší tři dny v kanceláři a dva dny práce z místa, odkud se lidem pracuje nejlépe. Každý zaměstnanec si tak může vybrat, odkud bude v těchto případech pracovat, ať už se jedná o jinou kancelář po světe, domov nebo jiné místo, kde je efektivní.

Trend postupného odstupování od plného home officu potvrzuje i manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. „ Firmy bohužel od vzdálené práce pomalu ustupují a snaží se lidi dostat zpět do kanceláře,“ podotkl.

Zatímco větší technologické firmy i další společnosti začaly od home officu postupně odstupovat, práce na dálku u startupů je stále v kurzu. Podle nových dat softwarové firmy Scoop Technologies 81 procent světových firem zaměstnávajících méně než pět tisíc zaměstnanců buď umožňují práci z domova nebo fungují kompletně na dálku. Toto číslo je obzvlášť vysoké ve srovnání s firmami nad 25 tisíc zaměstnanců. Tam už jde jen o 26 procent.

Home office se zaběhl do fungování firem, jeho využití se však mezi jednotlivými společnosti odlišuje. Nejvíce využívaným se nyní zdá být zmíněný hybridní model. Ten volí i jedna z největších českých firem, Škoda Auto, která nabízí svým zaměstnancům možnost pracovat na dálku jako benefit, zároveň ale stojí na udržení určitého firemního duchu a motivaci zaměstnanců, což podle mluvčího Jana Švehly není vždycky kompatibilní jen s prací na dálku. „Chceme také udržovat týmovou spolupráci a angažovanost zaměstnanců na vysoké úrovni, a to není možné vždy spojit s prací na dálku. Proto vždy chceme, aby práce byla minimálně kombinovaná i s dostupností v kanceláři.“

V řadě firem je home office vnímán jako určitá forma benefitu pro zaměstnance. „Za covidu byli na home office prakticky všichni, a to po 100 procent pracovní doby, což bylo vynuceno okolnostmi a vládními nařízeními a doporučeními. Ve stávajícím režimu je home office benefitem a zapadá do konceptu flexibilní pracovní doby,“ řekla Radana Hartošová, HR specialistka společnosti RSM.

„Možnost pracovat z domova jsme u pozic, u nichž to charakter práce dovoluje, umožňovali už mnoho let před pandemií. Během pandemie jsme zjistili, že produktivita zaměstnanců je při práci z domova srovnatelná s produktivitou na pracovišti a zaměstnanci práci z domova velmi oceňují,“ doplňuje mluvčí společnosti Siemens Mariana Kellerová.