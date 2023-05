Dedoles získal investora a plánuje růst. Je to konec nejistoty? | e15.cz

Slovenský internetový obchod Dedoles se v loňském roce dostal do problémů kvůli příliš velkorysým plánům a jeho dluhy se vyšplhaly do stovek milionů korun. Nyní to vypadá, že je na dobré cestě k záchraně – od několika investorů získává finanční injekci, která může dosáhnout až 280 milionů. Dohodu zprostředkovala crowdfundingová platforma Crowdberry.