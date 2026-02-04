Majitel největší sítě lékáren Dr. Max může koupit 15 poboček svého konkurenta
- Řetězec lékáren Dr.Max vlastní brněnská společnost Česká Lékárna Holding (ČLH).
- Spojení povolil antimonopolní úřad.
- Lékárny sídlí po celé Republice.
Řetězec lékáren Dr.Max může koupit společnost Lékárna Na Petřinách a jejím prostřednictvím i 15 lékáren, které původně patřily do sítě Moje Lékárna společnosti Sanovia. Spojení firem povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. ČLH kontroluje skupina Penta.
ÚOHS musel před svým rozhodnutím posoudit dopad na místní trh u každé z 15 lékáren, které sídlí například Praze, Brně, Zlíně, Čelákovicích či Vratimově.
„Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, protože dojde pouze k mírnému posílení skupiny Penta na lokálních trzích maloobchodního prodeje léčiv konečným spotřebitelům. Řetězec lékáren Dr. Max na nich nebude zaujímat dominantní postavení, bude navíc vystaven konkurenci řady dalších soutěžitelů,“ shrnul výsledky analýzy místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.
Jak vyplývá z projektu rozdělení umístěného ve Sbírce listin společnosti Lékárna Na Petřinách, bylo 15 lékáren loni v říjnu vyčleněno ze společnosti Sanovia spolu s ostravskou Lékárnou Na Petřinách. Tyto lékárny jsou součástí řetězce Moje Lékárna, který má podle vlastních webových stránek 346 lékáren, z toho 50 provozovala přímo Sanovia. Firmu Sanovia vlastní společnost Česká lékárnická stejně jako distributorskou společnost Pharmos. Českou lékárnickou v současnosti kupuje slovenská společnost Assas Invest z Banské Bystrice podnikatele Igora Kovala, jejich spojení také posuzuje ÚOHS.
Česká Lékárna Holding provozuje síť lékáren Dr.Max, která je největší lékárnickou sítí v Česku. Podle výroční zprávy za rok 2024 dostupné ve Sbírce listin vykázala čistý obrat 29 miliard korun a zisk po zdanění přesáhl 1,3 miliardy korun. Firma v roce 2024 zvýšila počet lékáren v Česku o 27 na 529 provozoven. Společnost ovládá skupina Penta.