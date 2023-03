Nižší valorizace může projít přes soud. Česká pošta se rozdělí | e15.cz

Prezident Petr Pavel v polovině března po dlouhém zvažování podepsal omezení valorizace důchodů. Letošní červnový růst penzí tak bude o víc než polovinu nižší než podle běžných zákonných pravidel, která spouštějí takzvané mimořádné valorizace při vysoké inflaci. Celou záležitostí se ještě bude zabývat Ústavní soud, ať už na základě návrhu na zrušení zákona podaného opozičními poslanci, nebo na základě návrhu prezidenta, který sám uvedl, že by se na konstituční tribunál mohl obrátit.

Snaha vlády získat část peněz ze zdanění nemovitostí, pomocí nichž by snížila schodek státního rozpočtu, se mění ve stále zamotanější rébus. Výnos z odvodu je čistým příjmem samospráv, které se však za žádnou cenu nechtějí se státem dělit. A to ani za předpokladu, že by se daň o sto procent zvedla, jak navrhuje šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) či koaliční hnutí Starostů a nezávislých.

Ano, mohli jsme jet do Říčan a napsat reportáž z města, které opakovaně zvítězilo v žebříčku kvality života sestavovaném společností Deloitte. Raději jsme se ale vydali do sedmitisícového Slavkova u Brna. Proč? Podle tvůrců indexu kvality života Slavkov za posledních pět let nabídl svým obyvatelům znatelný pokrok ve sledovaných ukazatelích a stal se tak jedním z největších skokanů v zemi. Vyrazili jsme proto zjistit, zda to Slavkované vidí podobně.

TÉMA: ROZDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY

Dva roky bude trvat transformace České pošty, jejímž cílem je zlepšení ekonomické situace státního podniku a také zásadní digitalizace většiny služeb. Po jednání vlády to řekl ministr vnitra Vít Rakušan. Firma se rozdělí na dvě části. První má mít na starosti pobočkovou síť a poskytovat další služby dané zákonem. Druhá, logistická část bude například provozovat komerčně výnosné doručování balíků. O rušení tří stovek poboček začne vedení pošty jednat se samosprávami, uzavřeny mají být k začátku července. Zároveň skončí několik tisíc pracovníků.

Rozhovor s bývalým šéfem České pošty Romanem Knapem

Za přeměnu ztrátové České pošty ve funkční firmu může stát nakonec zaplatit více, než vláda v oficiálních vyjádřeních přiznává. Z dokumentu, o němž ve středu jednal kabinet, plyne, že krajní varianta finanční pomoci může letos dosáhnout 3,6 miliardy korun a v příštím roce 1,7 miliardy. Byl by to úvěr od státu na minimálně čtyři roky.

Česká pošta by podle odborářů mohla v polovině letošního roku propustit až čtyři tisíce ze svých 25 tisíc pracovníků. V pondělí to uvedl šéf Odborového hnutí zaměstnanců České pošty Evžen Dvorský. Hnutí, které patří k menším odborovým centrálám na poště, zároveň od tohoto týdne zahájilo stávkovou pohotovost. Podle návrhu Českého telekomunikačního úřadu má státní podnik zrušit až tři sta poboček, s redukcí počítá i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Úspory mají dosáhnout jednotek miliard korun.

TWEETY E15

Polostátní energetická skupina ČEZ loni rekordně vydělala. Její čistý zisk se vyšplhal poprvé nad osmdesát miliard korun, a meziročně tak vzrostl na osminásobek. Dosud historicky nejlepší výsledek skupina zaznamenala v roce 2009, kdy čistý zisk dosáhl 51,9 miliardy korun. Příčinou nadstandardních výsledků jsou vysoké ceny energií na trzích.

Polostátní gigant ČEZ zveřejnil v úterý výsledky za poslední kvartál minulého roku, tím pádem již známe výsledky za celý rok 2022. Reportovaná čísla byla násobně lepší proti předchozímu roku a netřeba dodávat, že překonala všechny odhady na trhu. A asi bez překvapení jsou to nejlepší výsledky v historii této společnosti.

Nejpozději koncem dubna plánuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) představit nepopulární kroky pro snížení rozpočtových schodků o 70 miliard korun. Úspory ve výdajích státu i opatření na posílení jeho příjmů pocítí drtivá většina občanů. Může se jich týkat růst cen zboží po spojení snížených sazeb DPH, zrušení daňových výjimek nebo ukončení podpory stavebního spoření. Návrhů je přes šedesát včetně loňských doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). E15 zmapovala šance nejsledovanějších záměrů na schválení.

Tradiční obuvnická značka Botas nejspíš dostane druhou šanci. Pod svá křídla je chce pojmout další známý výrobce bot Vasky. V pondělí to na síti LinkedIn oznámila mluvčí této zlínské společnosti Aneta Zenkerová.

Velká budoucnost bankovních akcií, nevyzpytatelný osud ČEZ na burze a jako koření třeba developerské CTP. Taková jsou některá z poselství březnových investičních doporučení pro domácí tituly z dílen velkých hráčů z Wall Street i významných domácích analytických domů. Praha, která během letoška aspirovala na post nejvýkonnější akciové burzy světa, dostala během posledních týdnů spolu s dalšími světovými burzami citelný zásah kvůli erupci bankovní krize. Po zhruba sedmiprocentní korekci českého trhu si investoři pokládají otázku, co bude dál.