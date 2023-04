Zájezdy i letenky podražily, cestovky přesto hlásí žně | e15.cz

Cestovní kanceláře i prodejci letenek vstupují do klíčové fáze roku. Prodejní výkon v dubnu a květnu rozhodne o tom, zda budou hladovým českým majitelům či mateřským skupinám v Německu a Polsku reportovat zvýšení miliardových tržeb, nebo průšvih, jemuž by se na nečekaně rychle rostoucím trhu rovnala dokonce i stagnace. Zatím ale má cestovní ruch nakročeno k jednomu z nejziskovějších roků od revoluce i přes to, že ceny zájezdů a především letenek meziročně vzrostly až o vyšší desítky procent.

Například největší česká cestovní agentura Invia, nabízející zájezdy více než tří set cestovek, hlásí za první čtvrtletí meziroční nárůst prodejů o sedmdesát procent. „Odhadujeme, že dosáhneme ročního obratu kolem sedmi miliard korun, tedy stejného jako v předpandemickém roce 2019. Celý trh se zřejmě dostane na tehdejší úroveň asi 32 miliard,“ uvádí mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.

Meziroční srovnání částečně křiví slabší výkonnost obchodníků začátkem loňského roku, kdy od cest mohla ještě zájemce odrazovat doznívající pandemická omezení. Vysoká poptávka Čechů přesto naznačuje mimořádnou sezonu. Pod křídly polského gigantu Itaka podnikající Čedok hlásí dokonce dvojnásobně vyšší prodeje na léto v režimu „first-minute“.

„Zájem překonává jak poptávku za loňský rok, který byl u Čedoku nejlepší od revoluce, tak i tu v porovnaní s roky před pandemií,“ tvrdí mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Nejpopulárnější jsou tradiční destinace jako Turecko, Řecko, Egypt či Španělsko, které letos stíhá Saúdská Arábie.

Od dovolené na řeckých ostrovech, v Egyptě, ve Španělsku či v Turecku zatím statisíce Čechů nijak neodrazuje ani výrazný růst cen, jenž se projevuje především u letenek. Zatímco začátkem loňského roku lákaly aerolinky opatrnou veřejnost na nižší ceny, letos naopak chtějí co nejvíce vytěžit ze silné poptávky. Podražují nejen cesty a pobyty na karibských ostrovech, kam se ve velkém vracejí občané Spojených států, připlatí si i turisté v Čechy oblíbeném Chorvatsku. V něm se podle cestovek mírně zvýšila cenová hladina mimo jiné i kvůli přechodu země z kun na eura.

„V prvním letošním čtvrtletí zaplatili naši čeští zákazníci v průměru 170 eur za letenku. Ceny leteckých společností v tomto období již odrážely návrat poptávky na normální sezónní úroveň, což vedlo k třiceti- až 45procentnímu růstu ceny,“ říká mluvčí prodejce letenek Kiwi.com Daniela Chovancová. Kiwi za letošní první čtvrtletí zaznamenalo meziročně o polovinu více rezervací, denně prodává šedesát tisíc sedadel v letadlech.

Spíše jen raritní je 66procentní růst cen letenek do Rakouska, většinou se rostoucí ceny nejvíce projevují u dálkových destinací v Asii či Americe. Podle obchodníka s letenkami Student Agency, se zdražení nejvíce dotýká například New Yorku, Los Angeles, Bangkoku a Bali. Výrazně podražilo i Japonsko, které je co do zájmu překvapivým skokanem roku u konkurenční společnosti Asiana.

U celých zájezdů je nárůst cen nižší než u letenek, průměrně se pohybuje do deseti procent, shodují se oslovené firmy. „Aktuální ceny zájezdů reflektují zdražení vstupů, především letenek a energií, zdražit musely i hotely,“ popisuje mluvčí Alexandrie Petr Šatný. Cestovní kancelář, jenž od založení v roce 1993 vede podnikatel Alexandr Pavlov, eviduje za leden až březen šedesátiprocentní nárůst prodejů. „Často od zákazníků slýcháme, že než aby si nechali úspory znehodnotit inflací, tak raději vymění peníze za zážitky, které jim nikdo nevezme. Takže jsme optimisté,“ píše v odpovědi pro E15 Alexandria.

Z boomu cestování těží i regionální letiště, která se v posledních letech potopila do masivních ztrát. Například z českobudějovického letiště zamíří na Krétu klienti Čedoku. Právě využití regionálních letišť může pro cestovatele představovat způsob, jak snížit riziko nepříjemných front, potíží s odbavením zavazadel či se zpožděnými lety. Četná selhání velkých evropských leteckých uzlů z loňského léta by se ale v takové míře letos opakovat neměla.

„Zákazníkům doporučujeme létat mimo špičku mezi pátkem a nedělí, vybírat lety s odletem nebo příletem v méně atraktivní hodiny nebo upřednostňovat menší letiště,“ uvádí s odkazem na letiště v Brně či Ostravě manažer z Kiwi.com Thomas Parry.

