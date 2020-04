Exim a Fischer už začaly budovat společné vedení | E15.cz

Stane se tak poté, co německá skupina Rewe dokončí nákup cestovní kanceláře Fischer Group od skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. K definitivnímu uzavření transakce v nezvřejněné hodnotě má dojít do dvou týdnů. Deníku E15 to řekl zakladatel a šéf CK Exim Ferid Nasr.

Spojení obou kanceláří povolil začátkem dubna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, o čemž informoval deník E15. „Do měsíce vznikne jeden top management, který bude řídit obě firmy dohromady. Značky Exim a Fischer zůstanou zachovány ve stávající podobě,“ sdělil Nasr.

Nižší organizační složky zůstanou oddělené. Na konkrétní podobě společné řídící skupiny začaly obě cestovní kanceláře pracovat po rozhodnutí ÚOHS z devátého dubna. „Management bude tvořený manažery z obou cestovních kanceláří. Budu v něm částečně i já a chci být hodně aktivní vzhledem k současné mimořádné situaci,“ dodal Nasr.

Výkonný ředitel cestovní kanceláře Fischer Jiří Jelínek odmítl na dotazy deníku E15 do definitivního uzavření transakce reagovat. Server iDnes, který na transakci upozornil jako první, ale loni v září napsal, že Jelínek bude pověřen řízením turistických aktivit německého nadnárodního řetězce.

Agenda vznikající řídící skupiny je vzhledem k nouzovému stavu jednoznačná: přežít období zavřených hranic, kvůli čemuž přicházejí všechny české cestovní kanceláře o miliardové tržby. Jen Exim přišel na ušlých tržbách oproti stejnému období loni zatím o více než půl miliardy korun, velké ztráty sčítá i Fischer. „Dnes ještě řeší krizi obě značky separátně, po dokončení transakce tak budou činit společně,“ doplnil Nasr.

Obě společnosti může částečně uklidňovat fakt, že se většina byznysu Rewe opírá o supermarkety, například o Billu nebo Penny. „Supermarkety dnes zaznamenávají velký nárůst. Mohou držet cestovní ruch nad vodou. Celé Rewe dělá asi sedmdesát miliard eur obratu ročně,“ řekl Nasr s tím, že na cestovní ruch připadá jen desetina obratu.

Pro českého klienta se spojením obou cestovních kanceláří příliš věcí nemění, domnívá se místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Rewe či podřízená Der Touristik nechávají i v jiných zemích cestovky fungovat normálně dál beze změn. Velká změna to není ani pro konkurenční tuzemské CK, které spíše než soupeření řeší, jak přežít,“ doplnil Papež.

Zaměření obou CK se prý významně neliší s tou výjimkou, že Fischer má díky své značce NEV-DAMA větší nabídku v oblasti horské turistiky.

Spojením Eximu s Fischerem tak vznikne obr ovládající zhruba třetinu trhu se zájezdy, uvedla už dříve asociace, která eviduje asi 860 kanceláří. Fischer předloni utržil přes šest miliard korun, Exim Tours v roce 2017 necelých pět miliard. Tržby konkurenčních CK Čedok či Blue Style se v posledních letech pohybovaly mezi dvěma až třemi miliardami korunami.