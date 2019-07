Cena brambor láme rekordy | E15.cz

Sucho a dozvuky loňské neúrody vyhnaly ceny brambor do výšin. V červnu lidé zaplatili za kilogram 27 korun, meziročně o 47 procent více. Zároveň to byla rekordní průměrná spotřebitelská cena za měsíc v posledních deseti letech.

Dvacetikorunu za kilogram překročila cena brambor na pultech loni v prosinci a od té doby se zvyšuje. Letos by už růst podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy nemusel pokračovat. „Nejdramatičtější fázi cenového růstu mají brambory i další zelenina typu cibule nebo zelí za sebou,“ uvedl analytik s tím, že to připisuje zejména loňské úrodě. Ta loni u brambor podle Českého statistického úřadu klesla meziročně o patnáct procent na 584 tisíc tun a o téměř čtyři tuny na hektar se také snížil výnos.

Cenový růst způsobilo také to, že se sucho podepsalo na úrodě i v Německu, Nizozemsku či ve Francii, odkud Česko brambory tradičně dováží. „Produkce konzumních brambor byla o miliony tun nižší. To udělalo výkyv na trhu a rostla cena,“ uvedl předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.

Zachránit situaci by podle něho mohla letošní sklizeň. „Pokud přijdou srážky do konce července nebo maximálně do první dekády srpna, lze nynější stav zvrátit. Brambory takzvaně dotáhnou a hlízy narostou do normální velikosti,“ uvedl s tím, že rozhodující bude situace na Vysočině.

Šéf svazu také zdůrazňuje, že maloobchodní cenu určují koncoví prodejci. Rostla ovšem také pěstitelská cena brambor, která se v červnu podle statistiků meziročně zvýšila o téměř 108 procent.

Tato cena je zásadní pro tuzemské zpracovatele brambor. „Velká část našich výrobků nese výrazný podíl tuzemských surovin. Pokud v důsledku sucha významně vzrostou ceny od zemědělské prvovýroby, budeme nuceni přistoupit k úpravě cen i my,” uvedl Milan Baťha, ředitel nákupu společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko, pod kterou patří přední tuzemský potravinář Hamé a výrobce instantních polévek Vitana. V červnu zdražovaly také pěstitelské ceny olejnin a obilovin.

Nervózní jsou i čeští výrobci slaných pochutin. Podle dat společnosti Nielsen brambůrky tvoří téměř polovinu tržeb v tomto segmentu a trh chipsů se v červnu meziročně ještě o procento zvětšil.

„V současné době s našimi dodavateli detailně monitorujeme sklizeň letošních brambor a předpokládané výnosy v návaznosti na aktuální počasí. Nedokážeme ještě říct, zda a o kolik se cena případně zvýší,“ uvedl Pavel Čihák, obchodní ředitel jedničky českého trhu slaných pochutin Intersnack, pod kterou patří například značka Bohemia. Společnost oznámila koncem loňského roku zdražení o pět až sedm procent.

Zdražovat svůj sortiment se letos chystá další tuzemský výrobce brambůrků, kterým je Golden Snack produkující Staročeské brambůrky. „Bude to v říjnu,“ uvedl jednatel společnosti Jiří Makovec bez dalších podrobností. Se zdražením naopak vyčkává výrobce Strážnických brambůrek, firma Petr Hobža Snack. „Sklizeň ještě není u konce, takže těžko předjímat, kolik se sklidí a v jaké kvalitě,“ řekl výrobní ředitel společnosti Libor Hobža. Potrvdil však, že ceny brambor jim prodražují výrobu.