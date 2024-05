Poptávka po letních dovolených trhá rekordy. Ani masivní inflační vlna, která citelně oslabila české domácnosti a zvedla ceny letenek i hotelů, nezpomalila příval prodejů, který hlasí mainstreamové i specializované cestovní kanceláře. Tržby by přitom byly ještě vyšší, kdyby rozpočet části klientů nekosil růst úroků z hypoték nebo kdyby výrobci letadel Boeing a Airbus byli schopni dodávat na trh více strojů. Přesto je zájem o dovolenou u moře výrazně větší než loni, tedy v roce, za který lídři trhu cestovek již ohlásili rekordní hospodářské výsledky.

Největší hráči jako Alexandria, Blue Style, Čedok, Exim Tours či Fischer, kteří obsluhují statisíce klientů, hlásí meziroční růst prodejů na blížící se léto o dvacet až třicet procent. Že se byznysu daří, vyplývá i z dat největší cestovní agentury Invia. Uvádí, že si cestovky pro letošní sezonu objednaly asi o deset procent více ubytovacích kapacit v zahraničí.

„Alespoň jednu dovolenou ročně si mnoho lidí nechce nechat vzít. Pro některé je to také trochu statusová záležitost – každé léto se sociální sítě jejich přátel plní fotkami z dovolených a oni se nechtějí cítit vyčleněni,“ uvádí mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková. Nejvíce klientů prý vyráží hned se začátkem letních prázdnin, tedy už poslední červnový víkend.

Cestovky jdou takřka nezlomné poptávce naproti, když v poslední době začaly létat na oblíbené řecké ostrovy nebo tureckou riviéru i z regionálních letišť v Brně, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Ostravě nebo v Pardubicích. Zájem pohání také růst ne až tak tradičních destinací, mezi které se dere popularitu nabývající skokan Albánie, a zařazování úplných novinek do nabídky.

Čedok, který loni zvýšil tržby o polovinu na rekordních 7,8 miliardy korun, od letoška očekává růst prodejů asi o třetinu. „Letos jsme naplánovali největší expanzi co do počtu zájezdů, tak i počtu destinací,“ říká mluvčí společnosti Kateřina Pavlíková. Nově láká turisty například na vulkanicky nejaktivnější kanárský ostrov La Palma s cenou od 16,5 tisíce korun za zájezd. Zájem o tradiční Chorvatsko naopak u řady cestovek klesá, údajně kvůli zvýšení tamní cenové hladiny.

„Pokračuje trend posledních postpandemických sezon, kdy lidé cestují víc než v minulosti,“ potvrzuje Jan Bezděk, mluvčí skupiny DER Touristik, kam patří Exim Tours nebo Fischer. Tržby skupiny měly loni přesáhnout sedmnáct miliard. Z novinek Bezděk jmenuje řecký ostrov Limnos nebo letovisko Apulie na jihovýchodě Itálie.

„Už nějakou dobu od zákazníků slýcháme, že než si nechat úspory znehodnotit inflací, to je raději procestovat a vyměnit za zážitky, které jim nikdo nevezme,“ tvrdí mluvčí Alexandrie Petr Šatný. Zavedeným cestovkám se podle něj daří i proto, že se trh koncentruje a velcí hráči rostou mnohem rychleji než menší konkurence. „Faktem je, že lidé utrácejí více peněz, což je dáno tím, že si vybírají lepší a dražší hotely,“ potvrzuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Na řádově stovky klientů, kteří utrácejí v průměru tři čtvrtě milionu za osobu, se zaměřuje EliteVoyage, jenž nabízí na míru šitou individuální dovolenou. Od letoška očekává růst tržeb o třetinu, který bude podle spolumajitele firmy Petra Udavského možný i díky růstu cen, zrychlující výstavbě hotelů a „boomu“ vybraných destinací v čele s Japonskem. „Lidé si obecně postupem času zvyšují nároky na kvalitu. Díky tomu byla na řadě míst vybudována infrastruktura, která pro segment luxusního cestování dříve chyběla – například v Saúdské Arábii,“ popisuje Udavský.

Meziroční růst cen vyčísluje ve stejném rozmezí jako i ostatní oslovené společnosti: do deseti procent. Agentura Invia, která sdružuje nabídky desítek cestovek na jednom místě, uvádí v průměru sedmiprocentní zdražení zájezdů. Přirozeně se netýká všech destinací, například Čechy oblíbený Egypt má letos vyjít mírně levněji než v loňském roce. V režimu all inclusive se zdejší týdenní pobyt prodává od osmi tisíc. Relativně levně lze pořídit i týdenní all inclusive dovolené v Tunisku, Řecku či v Turecku. Například Blue Style je prodává od devíti tisíc.

Jako mnohem větší „brzda“ prodejů než meziroční mírné zvýšení cen zájezdů se ukazuje například růst úroků z hypotečních úvěrů nebo citelné zdražení energií, upozorňuje Jirušková z Invie. I přesto by cestovní ruch mohl růst ještě rychleji, pokud by výrobci letadel dodávali více strojů na trh, uvádějí byznysmeni z oboru. Na rozdíl od cestovek se Airbus ani Boeing nedokázaly vzpamatovat z pandemie a dál narážejí na narušené dodavatelské řetězce, které omezují výrobu. Plynulý „tok“ cestujících navíc omezují v posledních letech také sílící stávky personálu letišť, aerolinek i letových dispečerů. Dovolenkáři se jim nevyhnou pravděpodobně ani letos.

