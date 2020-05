Ikea zahrádky. V Brně i Praze nabídne řetězec venkovní občerstvení | E15.cz

Venkovní odpočinkovou zónu vybavenou tradičním nábytkem a autem s nabídkou jídla a pití - takzvaným foodtruckem - otevřela švédská Ikea v půlce května na parkovišti za svým obchodním domem v Brně. Výhodou místa je, že přímo sousedí s cyklostezkou, po které v sezóně za den projede nebo projde okolo 2,5 tisíce lidí. Vyrostly tu stolky poskládané z palet, doplnily je křesílka i slunečníky a nad hlavou se vznášející lampióny.

„Naším záměrem je zpříjemnit lidem léto a nabídnout občerstvení, které je jinak možné koupit pouze v restauraci nebo bistru v obchodním domě Ikea,“ popisuje Marek Vomočil, který má na starosti komunikaci největšího řetězce s nábytkem na českém trhu s tím, že o podobné akci uvažovali v Brně už loni.

Pozadu v tomto směru ovšem nezůstává ani Praha. I když koncept je trochu jiný. Udělat něco podobného za obchodními domy na Zličíně nebo Černém Mostě totiž nejde. Oba dva se nacházejí na okraji města a využití podobné jako Brno nenabízejí.

Ikea se nicméně spojila se společností Dudes and Barbies, která jde cestou využívání starých a zanedbaných prostranství či domů, a provozuje už takto tři projekty. Do jejich portfolia patří holešovický Vnitroblok, smíchovská Kavárna, co hledá jméno a Radlická-kulturní sportovna. Právě na posledním místě minulý týden ožil i venkovní prostor.

„Přemýšleli jsme, co udělat pro lidi, když byli doma dlouho zavření. Nejvíce se nám sem hodilo letní kino. Ale není reálné dělat sedm dní v týdnu jen projekci, to bychom nepoplatili, tak jsme vymysleli koncept Radlická žije. Hudbou, sportem, filmem a podobně,“ popisuje vznik projektu za Dudes and Barbies Kateřina Šandová.

Následně zkusili napsat do Ikei, které se nápad zalíbil. Dnes je tak prostor na jinak nehezké křižovatce nedaleko pražského Anděla osídlen barevnými křesílky, taburety, lampióny evokující v době, kdy bude většina lidí trávit léto v Česku, roztančenou Kubu 60. let. Idea je, že tu přes den mohou návštěvníci pracovat, odpočívat u kávy, limonády a na večer je vždy naplánován nějaký program. Například sledování filmů z křesílek v písku, jehož na místo nechali dovézt 36 tun.

Podle Marka Vomočila zastupujícího Ikea se obě firmy baví i o další spolupráci. Jednou z možností je stejně jako v Brně přistavení foodtrucku s občerstvením z Ikea, třeba s nabídkou švédských masových kuliček a dalšími oblíbenými pokrmy. „Existuje také spousta úvah k začátku prodeje nemasových kuliček k 1. srpnu. Možná využijeme spolupráce s Dudes and Barbies, a možná bychom to udělali tady,“ popisuje.

Důležitý je ale podle organizátorů také další smysl akce: aby se co nejvíce používaného vybavení z nábytkářského řetězce mohlo využít dále. „Relax zóna tu bude do konce srpna a my bychom chtěli v průběhu či na konci dát nábytku tady druhý život,“ popisuje Vomočil s tím, že možností, jak to udělat, je vícero. Buď formou rezervací na konkrétní kousek anebo blešího trhu na konci letní sezóny.

Akce jako je tato či v Brně navíc dávají v dnešní době kromě propagace značky i více byznysový smysl. Obchodní domy Ikea jsou už sice otevřené, ale za celé řady bezpečnostních opatření, které provoz omezují. Restaurace se otevírají tento týden, opět ale v režimu se zhruba poloviční kapacitou, aby bylo možné splnit nařízené rozestupy.