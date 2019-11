McDonald`s začal nabízet rozvoz jídla i v regionech | E15.cz

Dáme jídlo od nynějška rozváží rychlé občerstvení z 73 poboček McDonald's. Řetězec jich v Česku provozuje celkem sto, nicméně rozvoz z restaurací například u dálnic by podle výkonného ředitele Dáme jídlo Filipa Fingla nedával smysl.



Řetězec fastfoodů si od spolupráce slibuje především větší množství objednávek v regionech mimo Prahu. „Rozvoz jídla je mezi českými zákazníky stále populárnější. I proto jsme se rozhodli, že službu McDelivery nabídneme také lidem z regionů,“ uvedla ředitelka PR a komunikace pro Česko a Slovensko Zuzana Svobodová.

Jednička českého trhu v rozvozu pokrmů Dáme jídlo zase očekává růst tržeb. „S rozšířením naší nabídky o populární restaurační řetězec je spojené navýšení obratu v řádu vyšších jednotek procent,“ řekl Fingl. Společnost vykázala podle poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2016 tržby ve výši téměř 168 milionů korun.



Pro Dáme jídlo znamenal další partnerský řetězec restaurací, kterých má už nyní v portfoliu kolem 2,5 tisíce, zároveň nutnost zvýšit počet kurýrů. „Kvůli spolupráci s McDonald's jsme museli téměř zdvojnásobit naši kurýrní kapacitu,“ doplnil Fingl s tím, že jich nyní firma má přes tisíc. Za přivezení rychlého občerstvení McDonald's zákazník zaplatí 39 korun a Dáme jídlo slibuje dodání do dvaceti minut.



Podnik rozváží také objednávky KFC, jehož provozovatel AmRest je dvojkou českého trhu rychlého občerstvení. Dáme jídlo, patřící do německé skupiny Delivery Hero, působí ve 170 městech v Česku včetně Prahy. V roce 2018 společnosti přibyla konkurence v podobě českých poboček amerického Uber Eats a finského Woltu. Uber Eats rozváží pouze v Praze, a to z více než tří set restaurací. Wolt působí v Praze i Brně a v nabídce má rovněž přes tři sta restaurací.