MS v hokeji 2023 začíná. České firmy mezi sponzory nechybějí | e15.cz

Už od roku 2000 odebírá Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) puky pro hokejové MS od malé rodinné firmy z Kateřinic. Před příchodem pandemie vyráběl Gufex na Vsetínsku více než 1,5 milionu puků ročně. Zastavení turnajů či ligových soutěží po světě jeho odbyt srazilo na třetinu. Výroba ale postupně narůstá a zakázku pro IIHF – tedy 20 tisíc puků ročně, z toho pět tisíc pro MS – si hodlá Gufex udržet co nejdéle.

„Proto také nikdy neříkáme, dokdy kontrakt máme. Nebudeme nahrávat konkurenci, je to prestižní zakázka. Smlouvy jsou to obvykle čtyřleté, půl roku před vypršením nabídneme IIHF podmínky, za jakých jsme je schopni prodloužit,“ vysvětluje jednatelka Gufexu Kateřina Zubíčková. Přestože Česko patří k zemím, kde vzrostly náklady na energie nejvíce, v Gufexu, kde zhotovují puky v energeticky náročných vulkanizačních lisech, se o ztrátu zakázky neobávají.

V pátek vypukne mistrovství světa v ledním hokeji, hrát se bude tradičně s českými puky z Gufexu. Autor: Profimedia

A to ani navzdory skokovému zdražení puků. Zatímco v průběhu deseti let před příchodem pandemie zdražil puk jen asi o dvě koruny, od pandemie do dneška se jeho cena zvýšila až o pět korun na současných 23 korun. „Konkurence nám vyčítá, že máme dražší puky, s cenou ale nechceme jít dolů, musíme si udržet kvalitu. Ta nás drží nejen na MS,“ dodává Zubíčková, jejíž podnik dodává puky i do Dubaje, Jihoafrické republiky, Mexika, Jižní Ameriky nebo na Nový Zéland.

Tipsport mezi oficiálními sponzory

Zatímco Gufex dodává na MS už čtvrt století, pro Tipsport bude letošní rok premiérový. Oficiálním sázkovým sponzorem se na dobu tří let – tedy včetně příštího MS v Česku – stal Tipsport díky dohodě se společností Infront, jež zastupuje IIHF. „Tipsport získal kompletní práva k dané pozici: marketingová práva k logu, vizibilitu během přenosů, vstupenky a VIP vstupenky i konkurenční výhodu ve vztahu k reklamě a sponzoringu v televizi. Pro domácí MS 2024 smlouva přináší navíc další rozšířené možnosti nákupu vstupenek,“ uvedla sázková kancelář. Výši kontraktu nesdělila.

„Získali jsme konkurenční výhodu a dobrou výchozí pozici v rámci televizních reklam a sponzoringu. Na spoustu věcí máme exkluzivitu, a výrazně tak snížíme zásah konkurence během nejsledovanějších přenosů,“ řekl vedoucí oddělení sponzoringu Tipsportu Martin Ptáčník. Loni Tipsport přijal sázky na MS za 1,15 miliardy korun. Více nabral už jen na fotbalové MS – 1,9 miliardy. Na rozdíl od každoročního hokejového MS se ovšem to fotbalové koná jednou za čtyři roky.

Škoda Auto jako tradiční partner

Kromě Tipsportu jsou oficiálními sponzory akce také Tissot, Raiffeisenbank, Nike, Strauss, AJ Products a Liqui Moly. Nepřetržitě od roku 1993 je ještě o patro výše v pozici hlavního oficiálního sponzora Škoda Auto. Letos na turnaj dodá flotilu 45 plně elektrických nebo plug-in hybridních vozidel. Na stadionu v Tampere představí model Enyaq Coupé RS iV a Enyaq RS iV, na ledě v Rize pak Enyaq Coupé Sportline iV a Octavii Combi RS iV.

„Již třicet let jsme hlavním sponzorem a loni jsme toto speciální partnerství prodloužili až do roku 2027. Šampionát je pro nás ideální scénou pro prezentaci nové identity značky a aktuálních elektrických modelů,“ uvedl člen představenstva automobilky Martin Jahn. Nové logo Škody tak bude znovu lákat pozornost ve středovém kruhu, na mantinelech nebo v hledištích arén.

Firmy láká vysoký zájem diváků

Že má byznys dobré důvody být na očích, je jasné už při pohledu na sledovanost turnaje z loňského roku. Jen zápas Čechů s Američany o bronzové medaile vidělo 1,5 milionu diváků – jednalo se o nejsledovanější sportovní přenos České televize z minulého roku. Průměrná sledovanost na zápas byla téměř třetinová. Tedy téměř srovnatelná s průměrným množstvím lidí, kteří sledovali mnohem exponovanější fotbalové MS.

O byznysové vytěžení akce tak ve velkém soupeří i vysílatelé. Česká, respektive Československá televize pozvala své diváky ke sledování mistrovství světa v ledním hokeji poprvé v roce 1956 v rámci zimních olympijských her. I s krátkou přestávkou tak přináší sportovním fanouškům turnaj nejdéle na světě.

Loni se ČT podařilo získat vysílací práva na MS až do roku 2028. Je ale možné, že o tradici přijde. „Ceny vysílacích práv se v poslední dekádě enormně zvýšily a dále rostou, vývoj zrychlují inflační vlivy. Ač má Česká televize zájem o desítky práv ke sportovním událostem, platí, že konkurenci nepřeplácí,“ konstatuje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.