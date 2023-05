Elektromobily s obdélníkovým volantem si oblíbíte, říká šéfka Peugeotu | e15.cz

Britka, co vede francouzskou automobilku. Jaké to je?

Nemyslím si, že je to o tom, zda jste ženou, Francouzskou, Britkou nebo Češkou. Je to o tom, jak jste dobrý ve své práci. Co to znamená v mém případě? Musím být schopna lidi inspirovat. Dávat jim směr, strategii. Vtáhnout je na cestu, kterou společnost kráčí. Také musíte umět lidi řídit. V žádném zákoutí jakýchkoliv představ nejsem nějaká superžena. Potřebuji tým, kterému mohu plně důvěřovat.

Popsala jste vaši úlohu. Jak se jí snažíte naplňovat?

Inu, vždy, když se přesunu do nové role, tak si vyhradím velké množství času na to, abych poznala, kdo pro mě pracuje. Jací to jsou lidé. Velmi otevřený styl managementu je mi vlastní. Mám ráda lidi. Mám ráda týmovou práci. Samozřejmě musím dělat rozhodnutí, předtím ale dávám možnost každému vyjádřit názor. Ráda dávám lidem zodpovědnost a tím i motivaci.

Víte, v automobilovém průmyslu působím už hodně hodně dlouho. Zpočátku jsem si myslela, že vše potřebné mohu vykonat sama a že to tak bude nejlepší. Jak ale postupně stoupáte po žebříku firemní hierarchie výše a výše, zjišťujete, že to je nemožné. Nemůžete být odborníkem na vše. Od toho tu jsou ti, kteří pracují pro vás. Dlouhé roky žiji a pracuji ve Francii a vím, že to není o tom, zda jsem ženou, či mužem. Ale o tom, jak přínosná a věrohodná jsem ve své pozici.

Úspěšný podnik s více než stoletou historií nyní provázíte proměnou autoprůmyslu, kterou jeho lídři často nazývají jako dosud největší a zdaleka nejnáročnější. Zodpovídáte za to, že Peugeot zvládne rychlý odklon od aut se spalovacími motory k produkci elektromobilů. Co vás v této věci nejvíce zaměstnává?

V pozici CEO působím od roku 2014, od kdy jsem vedla Citroën. Nejnáročnější je… i když bych spíš řekla vzrušující. Nejvíce vzrušující je množství změn, ke kterým nyní dochází. Umělá inteligence, software, digitalizace… Musíte si udržovat velmi otevřenou mysl. Všemu. Musíte být velmi agilní. Podnikatelské prostředí se mění tak rapidně rychle, že musím skutečně každý den přehodnocovat, aktualizovat představu, kam Peugeot směřuje. Aby došel daleko, musí svůj plán často pozměňovat - jemně, ale pozměňovat. Žijeme ve velmi chaotickém světě. Kdo neprojeví vůli přizpůsobit se a naslouchat lidem, zasekne se v zácpě. To mě nejvíce zaměstnává.

Když zmiňujete umělou inteligenci - velkým tématem dneška je možná budoucí proměna byznysu vlivem ChatGPT a jemu podobným technologiím. Přeceňujeme je, nebo skutečně mají potenciál zacloumat s podnikáním?

Osobně se domnívám, že tohle hodně promění náš byznys. Umožní nám nabídnout velmi personalizovaný, individuální produkt. Nejen v našem oboru vidím největší dopad v oblasti zákaznické zkušenosti.

Linda Jacksonová, CEO automobilky Peugeot Autor: Petr Šolar

Takže vidíte mnohem větší potenciál pro změnu ve způsobu užívání aut než v jejich samotné výrobě?

Přesně tak. To jsou dva hlavní směry využití umělé inteligence. Pomůže nám lépe poznávat, jak zákazníci používají naše auta. A naznačí nám, jak jejich zkušenost obohatit. Například s Amazonem nebo Foxconnem už pracujeme na něčem, co nazýváme mozkem, centrálním nervovým centrem, které bude řídit naše auta budoucnosti. Nemůžeme být experty na všechno, takže se spojujeme.

Spolupráce s technologickými giganty je pro výrobce nevyhnutelná. Připustíte, že s tím, jak bude sílit význam konektivity, služeb a uživatelského softwaru v autech, tak bude posilovat vliv a know-how technologických společností na úkor automobilek?

To si nemyslím. Je to o tom, jak si nastavíme spolupráci. Jistě, musíme být velmi opatrní. Bude to znít prostě, ale dny, kdy jsme jen vyráběli mechanickou věc - kola, motor, volant - jsou nenávratně pryč. V jednom z mých materiálů jsem si kdysi přečetla, že kód vozu v nižší střední třídě má více než sto milionů řádků. Tedy více než některá letadla. Samozřejmě máme silnou IT divizi, ale neznám průmysl, který by se dnes obešel bez spolupráce s bigtechy (největší technologické společnosti světa - pozn. red.). To je trend. Spousta továren se také navzájem propojuje, aby společně vyvíjely elektrické nebo autonomní vozy.

Kdy bude Peugeot prodávat více čistě elektrických aut než těch spalovacích?

Už nyní je jeden ze čtyř prodaných peugeotů elektrický, patříme do top 3-4 na evropských trzích. Do roku 2025 budou mít všechna naše nová vozidla elektrifikovanou verzi. Od roku 2030 budeme výhradně električtí. Hra se naplno rozeběhla.

Kdy tedy převáží prodeje ryze elektrických vozů?

Někdy mezi těmi roky 2025 a 2030. Upřímně nevím, kdy převáží elektromobily nad spalovacími vozy, a ani si nemyslím, že to dokáži já, či dokonce umělá inteligence předvídat. Záležet bude na mnoha faktorech, především na zákaznících. Druhý nejdůležitější bod bude budování infrastruktury.

Jsme v roce 2030. Jakou tržní pozici zastává Peugeot?

Máme dvě hlavní vlny: mainstream a premium. Dnes zastáváme vyšší mainstream: cenový, technologický, hodnotový. Chci, aby Peugeot držel úplně stejnou pozici i v roce 2030. Pozicování na trhu nehodlám nijak měnit. Co se ale může výrazně změnit, je náš zákazník. Rozložení boomerů, mileniálů, zástupců generací Y či Z a dalších kategorií mezi našimi kupci se významně promění. Tomu věnujeme obrovskou pozornost: kdo bude naším zákazníkem a co bude od auta chtít. Je vaše příští otázka, co budou od auta chtít?

Může být.

Jednou z nejsilnějších motivací, proč naši zákazníci v současné době nakupují nové peugeoty, je design jejich exteriéru. Na druhém místě pak interiér, který stojí na i-kokpitu. Musíme si být jisti, že nově zaváděné technologie si lidé oblíbí i v budoucnu.

Plochost baterie dává designérům mnohem více možností, jak pracovat s interiérem i exteriérem, kdy je naplno využijí? Design elektromobilů je v lecčems nový, ale jistě ne převratný či revolučně jiný…

Máte pravdu. V případě Peugeotu začnou tyto zásadnější změny přicházet od roku 2026. Jaké? Budou dvě hlavní. Zaprvé aerodynamika. Na ní upíráme my i konkurence velikou pozornost, má vliv na hmotnost, emise, spotřebu baterie. A u vozů SUV je obzvláště důležitá. Od letoška prodáváme nový model 408. Není to ani sedan, ani SUV. Říkáme mu dynamický fastback, což jednoduše znamená, že sedíte výše než v sedanu, ne tak vysoko jako v SUV, ale máte pocit z jízdy v lidmi tolik oblíbeném SUV. Zatímco u SUV musíme dojezd baterií zvýšit, u menších aut typu Peugeot 208 považuji čtyřsetkilometrový dojezd za ideální. Delší vzdálenosti - v obecné rovině - majitelé těchto vozů zpravidla nejezdí.

A ta druhá velká změna bude spočívat v čem?

Jak jste řekl, plochost baterií dává designérům spoustu možností, jak pracovat s interiérem, typicky sedačkami nebo přístrojovou palubní deskou. Tyhle změny zatím nejsou vidět, protože vozidla, která už jsou na trhu, jsou obvykle nabízena i ve verzi se spalovacím motorem. Novinky veřejnosti brzy představíme. Ještě bych zmínila jednu velkou změnu, kterou projde náš kokpit. Posuneme se od kulatých volantů k obdélníkovým. Budou tak trochu připomínat ovladače herních konzolí.

Neobáváte se, že dopadnete podobně neslavně jako Tesla, která od podobného a ne zrovna úspěšného experimentu potichu couvá?

Znám naše inženýry, takže ne. Už tyto volanty úspěšně testujeme se zákazníky.

Neobáváte se čínských značek expandujících do Evropy? Řada z nich ovládá kompletní hodnotový řetězec - od těžby a zpracování surovin do baterií, přes výrobu baterií, elektromobilů až po recyklaci baterek či tvorbu propracovaného softwaru a konektivity. Někteří evropští hráči se také snaží budovat vertikální řetězce, tedy nejen vyrábět vlastní baterie a snížit závislost na asijských dodavatelích, ale také po vlastní ose i těžit suroviny. Může to být správná cesta, jak zlevnit výrobu?

Musíme snížit náklady na výrobu elektromobilů. Stellantis s partnery proto investuje miliardy eur do pěti gigafactories (továren na výrobu baterií - pozn. red.), z nichž budou tři v Evropě. Snížíme závislost na Číně.

Ovšem ne v surovinách potřebných pro baterie, alespoň ne v dohledné době…

Čeká nás uzavírání řady kontraktů na dodávky surovin, budování dolů…

Není na to pozdě?

Ne. Vývoj na poli baterií je rapidně rychlý. Jaké látky potřebujete, jaké ne, chemie baterií se rychle mění. Takže vůbec není pozdě uzavírat dohody. Je důležité, že jsme ve hře. Jsou čínské automobilky hrozba? Jakýkoliv výrobce je konkurent. Musíte je respektovat. Proto si musíme být jisti, že dosáhneme maximální efektivity, nízké ceny aut a že je odlišíme od konkurence.

Jaká tedy čeká evropský autoprůmysl budoucnost v příštích letech?

V roce 2019 jsem navštívila šanghajský autosalon. Ze 150 čínských výrobců produkovalo elektromobily jen asi sedm z nich. Asi si dokážete představit, jak to na stejném autosalonu vypadalo, když jsem ho navštívila znovu před pár týdny. Přežije ten nejagilnější a nejsilnější.

Plány EU v oblasti elektromobility:

