Adidas, Nike či H&M začínají cílit na udržitelnost svých výrobků | E15.cz

Světoví giganti s „rychlou módou“ v oděvním průmyslu zpomalují. Fast fashion, neboli rychlá móda je považována za jeden z největších environmentálních problémů. Její produkce je totiž nadbytečná a nešetrná k životnímu prostředí. Nike bude prodávat opravené použité boty, Adidas chce mít devět z deseti produktů do čtyř let pouze z udržitelných materiálů a oděvní značka Mango zase ušetřila 30 milionů litrů vody při výrobě nové džínové kolekce.

Značka Nike v pondělí uvedla, že začne renovovat tenisky, které se vrátí od zákazníků. Aby však bylo možné získat nárok na renovaci, bude nutné tenisky vrátit do obchodů Nike do 60 dnů od jejich nákupu. Následně je bude Nike prodávat za mnohem levnější ceny, čímž chtějí docílit toho, aby jejich firma i zákazníci co nejméně plýtvali materiálem a produkty. „Až patnáct obchodů Nike ve Spojených státech budou mít do konce dubna tohoto roku k dispozici renovovanou obuv,” uvedla společnost Nike ve svém prohlášení a dodala, že v nadcházejícím roce plánují mnohem širší integraci této obuvi do dalších obchodů se sídlem v USA. Nadále však budou zkoumat i budoucí rozšíření tohoto projektu na mimoamerické trhy. Informuje o tom zpravodajský web CNBC.

Švédský oděvní gigant H&M zase spouští prodej triček, které se vyrobí až po objednávce. Společnost si také vybrala severočeskou společnost OPT OnDemand, aby na trička tiskla obrázky podle volby zákazníka. Celý systém funguje tak, že si zákazník na e-shopu H&M vybere jednobarevné tričko nebo mikinu. Následně si vybere obrázek, který by chtěl natisknout. Poté zákazník zaplatí a jeho objednávka se hned odešle do hrbovické továrny, kde se vybraný kus oblečení teprve začne vyrábět. Tato výroba na zakázku by do budoucna mohla být řešením nadbytečné produkce oblečení, kterého se v případě jeho neprodeje každoročně spálí tisíce tun. Zatím však celý projekt funguje pouze ve Švédsku a v Polsku, kde výrobu zajišťuje právě hrbovická továrna OPT OnDemand, informují o tom Hospodářské Noviny.

Dlouhodobým cílem společnosti H&M je začít používat do roku 2030 stoprocentně recyklovaný nebo jiný udržitelný materiál pro veškerý textil napříč všemi značkami skupiny H&M Group.

Další společností, která plánuje novinky ve své výrobě je německý Adidas. V plánu je podle informací použití udržitelných materiálů při výrobě obuvi. Společnost v březnu představila svou novou inovační strategii s názvem Own the game, jejímž prostřednictvím chtějí posílit důvěryhodnost celé značky a především rozšířit své aktivity v oblasti udržitelnosti. V prohlášení Adidas uvedl, že do roku 2025 bude devět z deseti produktů jejich značky pouze z udržitelných materiálů. „Abychom úspěšně realizovali naší strategii, budeme i nadále významně investovat do našich zaměstnanců, naší značky a do digitální transformace společnosti,“ uvedl Kasper Rorsted, generální ředitel značky Adidas.

Španělská nadnárodní módní značka Mango se v současné době pyšní trochu odlišným krokem k udržitelnosti. Tuto sezónu zahajuje kolekcí z džínoviny, jejíž výrobní proces díky inovativním a udržitelnějším praktikám ušetří 30 milionů litrů vody. Do roku 2030 si společnost klade za cíl, že bude kontrolovat původ všech celulózových vláken, která používají.

Veškeré cíle a snahy o udržitelnější a ekologičtější cesty těchto firem zní více než nadějně. Existuje však něco jako „greenwashing“ neboli dezinformace, kterou firmy šíří za účelem, aby se prezentovaly jako environmentálně zodpovědné, přestože tomu tak není. Skutečnost, že se módní značky zaměřují na recyklované a udržitelné materiály ještě nemusí nutně znamenat, že mají zcela čistý štít. Otázkou totiž je, kde a v jakých podmínkách se jejich produkty vyrábí.

„Společnosti se budou muset změnit. Už teď mění své podnikání, aby se přizpůsobily novému světu, nové realitě,“ tvrdí Javier Seara, výkonný ředitel, partner a konzultant mezinárodní poradenské společnosti Boston Consulting Group. „Módní společnosti, které neberou v úvahu udržitelnost, ztratí svoji konkurenceschopnost, zejména až se svět začne zotavovat z pandemie,“ zní ve zprávě společnosti Boston Consulting Group z roku 2020.