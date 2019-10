Stavebninám Pro-Doma se daří. Dvojka na trhu zvýšila zisk o 87 procent | E15.cz

Prodejce stavebnin Pro-Doma loni zvýšil čistý zisk meziročně o 87 procent na 141,9 milionu korun. Tržby firmy vzrostly o 26,4 procenta na 7,04 miliardy korun. Společnost to uvedla ve výroční zprávě ve Sbírce listin.

Firma loni akvizicí společnosti Filiger a dokončením integrace firmy Dama vstoupila do odvětví betonářské oceli. "Jde o další komoditu, ve které bude Pro-Doma na trhu vidět. Podobně jako například v oboru střech, kde loni narostl obrat nad 1,3 miliardy korun. Úspěšnost roku potvrzují zvládnuté integrace a fúze nebo zlomkové škody na pohledávkách a nelikvidních zásobách," sdělil generální ředitel Pro-Doma Petr Vaněrka.

Letos firma koupila společnost Tonstav Service, která se zabývá prodejem a půjčováním stavební mechanizace a jejím servisem. Loni měla obrat 300 milionů korun, v Česku má šest poboček.

"Na stavebním trhu se projevuje kolísavost cen zejména v zateplovacích systémech, což připisujeme poklesu exportu. Veškerá produkce se soustředila na tuzemský trh, kde není tak velká spotřeba. Stavební firmy mají zakázek do koce roku 2020 dost, nicméně právě proto se zaměřují na zisk a práci si de facto šetří. Doba, kdy se každý vrhal do všeho, je pryč. A to především kvůli nedostatku pracovních sil ve stavebnictví," uvedl Vaněrka.

Společnost Pro-Doma byla založena v roce 1990. Věnuje se prodeji stavebních materiálů, v současnosti je tržní dvojkou za skupinou DEK. Počet zaměstnanců firmy se ke konci loňského roku meziročně zvýšil téměř o pětinu na 952. Počet vlastních prodejen se zvýšil o pět na 87. Spolu s partnerskou sítí Pro-Doma Partner jich bylo 142, meziročně o desetinu více. Na konci letošního roku chce mít Pro-Doma 100 vlastních a 58 partnerských prodejen.

Skupině DEK loni klesl čistý zisk meziročně o 6,1 procenta na 535,3 milionu korun. Tržby vzrostly o pětinu na 19,5 miliardy korun.