Tepličtí hostinští vyhlásili revoltu. V osm večer nezavřeli | E15.cz

Majitelé restaurací z Teplic a okolí na sociálních sítích vyjářili nesouhlas s vládními opatřeními v rámci koronavirové pandemie.

„Nařízení vlády omezují provoz restaurací. Přestože dodržujeme veškerá hygienická opatření, jsme bez jakýchkoliv podložených důkazů označováni za jednoho z hlavních viníků zhoršujícího se stavu epidemie. Stali jsme se obětním beránkem chaotických rozhodnutí naší vlády,“ uvedli ve společném prohlášení restauratéři.

Připojili se tak k aktivitě vzniklé v pivovaru Malý Janek ze středočeských Jinců, který zůstal po osmé večer rovněž otevřený a vyvěsil státní vlajku. Akci v pivovaru ukončila až policie, která na místo dorazila a vyzvala přítomné hosty k odchodu.

„Jako zákonodárce, který se spolupodílí na pravidlech pro všechny, vám nemůžu dát své požehnání k porušování práva. Popřel bych sám sebe. Nicméně jako člověk a představitel města plně chápu vaši pozici i konání,“ uvedl k výzvě teplický primátor Hanza.

Omezení na osmou večerní podle něj nedává reálný smysl, ale významně vstupuje do ekonomiky již tak ohrožených provozů. „Vláda zatlouká další hřebík do víka, které zavírá vaše podnikání, vaše životy na straně jedné, a na straně druhé omezuje náš životní prostor a příjmy z daní, které stejný stát, co teď zakazuje, pak rozděluje,“ uvedl.

„Hranice mezi ochranou zdraví a zdravým rozumem se již vytratila. Držím palce,“ podpořil restauratéry, kteří jsou přesvědčeni, že v době, kdy jsou otevřená a plná obchodní centra, je omezování restaurací, kde se zdaleka nekumuluje tolik lidí, bezvýznamné.

Právě diskutovaný čas zavírací doby a zákaz prodeje baleného piva v PET lahvích nechápe ani další teplický rodák, poslanec Dominik Feri. Pro restauratéry se čas mezi osmou a desátou řadí k nejvýnosnějším hodinám celé provozní doby.

„Vláda omezí otevírací dobu restaurací a hospod a zároveň zakáže prodej piva s sebou v petce. Vedle v obchodě si ho ale koupit klidně můžete. Asi proto, aby si hospodští moc nevydělali,“ komentaval situaci na svém Twitteru poslanec Dominik Feri.

K protestu se připojila i pražská Restaurace Šeberák. „Po dalším smyslu zbaveném nařízení se postavíme na stranu zdravého rozumu a rovné páteře. Dnes zavíráme ve 22.00. Důvodem naší neposlušnosti je ztráta důvěry v naši vládu, která bez jasných, prokazatelných podkladů manipuluje s naší svobodou a našimi právy,“ uvedl podnik na svém Facebooku s tím, že během dvou hodin otevření budou dodržovat přísná hygienická opatření.

„Toto není žádné hrdinství. Díky těmto bezohledným občanům budeme déle podléhat restriktivním opatřením a bude umírat více lidí,“ uvedl na Twitteru ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO).

Nicméně alespoň rozhodnutí, podle kterého si nyní lidé ani nesmějí odnášet pivo z restaurace například ve džbánku nebo v plastové lahvi domů, vláda zřejmě změní. „Nebylo to cílem,“ řekl ve středu poslancům při projednávání vládní žádosti o další prodloužení nouzového stavu Blatný.