Okénko hospodu nespasí, jen dává vědět, že žijeme, říkají zástupci restaurací | E15.cz

Sektor služeb spojených s gastronomií měl před před vypuknutím pandemie našlápnuto k dvousetmiliardovým tržbám. Vzhledem k pandemii koronaviru a souvisejícím vládním opatřením ale musí odvětví do konce roku počítat se střízlivým odhadem s poklesem tržeb o 60 až 70 miliard korun.

„Loňské tržby odvětví činily 195 miliard korun. Vzhledem k předchozímu pozitivnímu vývoji by se letos za běžných okolností dostaly přes 200 miliard korun,“ uvedl za výzkumnou společnost Nielsen Jakub Špika, který se zabývá analýzami gastronomického trhu. Toto odvětví podle něj každý den uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun.

Hotely, restaurace a kavárny přišly již na jaře na tržbách o 28,2 miliardy korun. Největší propad, o 58 procent, byl u jídla. V případě piva činil pokles proti loňsku v období leden až září 22 procent, u nealkoholických nápojů 26 procent a u lihovin 31 procent.

„Výdejní okénka nejsou pro restaurace řešením. Lidé k nim v současné době chodí méně než na jaře a otevřelo je i méně restaurací. Provozovatelé jsou již finančně vyčerpaní. Zatím odhadujeme, že minimálně třetina podniků postupně skončí,“ řekl k situaci předseda Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Jeho prognózy potvrzují i samotní restauratéři, kterým rychle ubývají peníze. Počet restaurací v Česku se přitom do loňska za posledních devět let zdvojnásobil. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode bylo loni v Česku 21 072 firem, které podnikaly ve stravování a pohostinství.

„U okénka jsem v době, kdy to vláda povolila, ale je to hlavně proto, aby na nás lidé nezapomněli. Tržby se totiž pohybují od 500 do 2500 korun za den. V normální situaci se jedná až o desetinásobky,“ říká provozovatel restaurací Pivo a párek na pražských Vinohradech a Žižkově Martin Sysel.

Jen nezbytné náklady na provoz jedné restaurace si přitom podle něj každý den vyžádají minimálně 1500 korun. Kvůli těmto nákladům neví, jak dlouho provoz udrží, a z tohoto důvodu propustil i většinu zaměstnanců.

Hostinští a restauratéři se cítí vládou přehlíženi. „Podstatné je, aby v Česku zůstala gastromická infrastruktura. Momentálně nejsme vinou vládních opatření v tržním prostředí, tak by se k situaci měl stát postavit čelem. Jde o to, aby se k podnikatelům dostala pomoc,“ míní Stárek.

O tom, že gastronomii hrozí nenávratné škody, svědčí i aktivity na sociálních sítích. Vznikla například skupina hostinských, kteří, aby na problém upozornili, tak chtějí 1. prosince otevřít na čtyři hodiny své provozovny i v případě, že budou dál platit současná bezpečnostní opatření. K výzvě se zatím připojilo zhruba tisíc lidí.