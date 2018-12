Výsledkům výrobce sektů může prospět sucho i protikuřák | E15.cz

Společnost Bohemia Sekt, pod kterou spadají kromě stejnojmenné značky šumivých vín Habánské sklepy, Víno Mikulov či Chateau Bzenec, zaznamenala výraznější růst tržeb v roce 2014. Další tři roky kopíroval obrat částku 1,6 miliardy korun. Od letoška si slibuje ředitel Ondřej Beránek návrat k růstu. „Můj osobní odhad je, že se budeme pohybovat v jednotkách procent nad loňským rokem,“ řekl. Upozornil, že rozhodující budou prodeje v prosinci, kdy se obvykle prodá zhruba třetina roční produkce sektů.

Českému trhu s víny podle Beránka například spíše prospěly regulace typu protikuřácký zákon, loterijní zákon nebo zavedení EET, s jejichž dopady se musí vyrovnávat pivovary. „Pokud regulace měly dopad, tak pozitivní. Naše produkty směřují do jiných gastronomických kategorií,“ vysvětlil Beránek.

Firmě podle něj pomáhá také trend pití prosecca, kterého podle agentury Nielsen Češi loni vypili meziročně o 46 procent víc. „Trend pomáhá rozvoji sektů,“ řekl Beránek. Firma na rostoucí oblibu bazénového nápoje reaguje dovozem značky Mionetto ze severní Itálie. Loni ho prodala na českém trhu 340 tisíc lahví a letos to bude podle Beránka kolem 400 tisíc lahví.

Nicméně ještě lepší výsledky by mohl firmě přinést příští rok i kvůli letošnímu počasí, které zemědělcům nepřálo, zato pro producenty vinné révy to neplatí. Potvrzuje to Vinařský fond. „Množství sklizených hroznů je oproti desetiletému průměru o třicet procent vyšší,“ uvedl dříve ředitel fondu Jaroslav Machovec.

“Češi by tím mohli vypít víc vína než v roce letošním,” odhadoval Beránek. “Říká se, že by Češi vypili více moravských vín, kdyby byla. Příští rok ukáže, jestli je to pravda,” dodal. Zdražení společnost podle Beránka nechystá.

Společnost plánuje do roku 2020 rozšířit vinice na 600 hektarů, nyní obhospodařuje 540 hektarů. Zároveň investuje do výroby, buduje novou lisovnu hroznů v Mikulově za 200 milionů korun.

Bohemia Sekt sídlící ve Starém Plzenci dominuje českému trhu se sekty, na kterém zabírá podle údajů z internetových stránek dvě třetiny. Dalšími významnými vinaři jsou Templářské sklepy a Moët & Chandon, jejichž tržní podíly se pohybují jen kolem pěti procent.